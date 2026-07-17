¿Resfrío, gripe o alergia? Cómo identificar sus diferencias y cuándo consultar

Los síntomas respiratorios pueden ser similares al inicio, pero el resfrío, la gripe y las alergias tienen causas, evolución y tratamientos diferentes. Gentileza.

Con el invierno aumentan las consultas por congestión nasal, estornudos, dolor de garganta y malestar general. Sin embargo, aunque muchas veces utilizamos estos términos como sinónimos, resfrío, gripe y alergia no son lo mismo.

Reconocer las diferencias puede ayudar a tomar las medidas adecuadas, aliviar los síntomas y saber cuándo es importante consultar con un profesional de la salud.

El resfrío: frecuente y generalmente leve

El resfrío común es una infección viral que afecta principalmente las vías respiratorias superiores. Suele comenzar de manera gradual y sus síntomas más habituales son congestión nasal, secreción nasal, estornudos, dolor de garganta leve y, en algunos casos, tos.

Por lo general, el estado general de la persona se mantiene relativamente bueno y la fiebre, cuando aparece, suele ser baja o inexistente.

Aunque puede resultar molesto, el resfrío suele resolverse en pocos días con reposo, hidratación y medidas para aliviar los síntomas.

La gripe: más intensa y repentina

La gripe o influenza también es una enfermedad viral, pero suele manifestarse de forma más brusca y con síntomas más intensos.

Es común que aparezca fiebre alta, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, cansancio importante y sensación de decaimiento general. También puede haber congestión nasal, dolor de garganta y tos.

A diferencia del resfrío, muchas personas con gripe sienten que deben interrumpir sus actividades habituales debido al malestar que provoca.

La vacunación anual continúa siendo una de las principales herramientas para prevenir las formas más graves de la enfermedad, especialmente en personas mayores, embarazadas, niños pequeños y pacientes con factores de riesgo.

Las alergias: síntomas similares, pero otra causa

Las alergias respiratorias pueden confundirse fácilmente con un resfrío porque también producen estornudos y secreción nasal. Sin embargo, tienen algunas características que ayudan a diferenciarlas.

La picazón en la nariz, los ojos o la garganta suele ser uno de los síntomas más característicos. Además, es frecuente el lagrimeo, el enrojecimiento ocular y los estornudos repetidos.

A diferencia de las infecciones virales, las alergias no producen fiebre y suelen aparecer al entrar en contacto con determinados desencadenantes, como polvo, ácaros, polen, pelos de mascotas o cambios ambientales.

¿Cuándo conviene consultar?

Si bien muchas de estas afecciones pueden resolverse sin complicaciones, es importante buscar asesoramiento profesional cuando los síntomas son intensos, persisten varios días, aparece dificultad para respirar, fiebre elevada o existen dudas sobre el origen del cuadro.

También deben prestar especial atención los adultos mayores, los niños pequeños, las embarazadas y las personas con enfermedades crónicas.

El farmacéutico, un aliado en el cuidado de la salud

Ante síntomas respiratorios leves o dudas sobre cómo diferenciarlos, el farmacéutico puede brindar orientación sobre medidas de cuidado, uso adecuado de medicamentos de venta libre y signos de alarma que requieren consulta médica.

Conocer las diferencias entre resfrío, gripe y alergia permite actuar de manera más adecuada y evitar preocupaciones innecesarias. Y ante cualquier duda, siempre es recomendable consultar con profesionales de la salud para recibir la orientación más apropiada para cada situación.