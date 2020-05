Levantaron la mayoría de los cortes de ruta en Neuquén

Actualizada 12.40 -

Esta mañana Neuquén amaneció con una proliferación de cortes de ruta en distintos puntos de la provincia. A los bloqueos que vienen realizando los mineros en Arroyito -y que se levantaban por las noches- se le sumaron varios piquetes de desocupados identificados con el gremio de la construcción, Uocra. Hace unos minutos, la fiscalía intimó a quienes realizan los cortes, quienes despejaron las rutas.

El director de Tránsito, Carlos Alarcón, informó que ya se levantaron los bloqueos ubicados en la Ruta 7, a la altura del Parque Industrial y en Autovía Norte. Afirmó que también se libero el acceso a San Patricio del Chañar y el corte sobre Sauzal Bonito.

Las personas que obstruyeron las calzadas fueron intimadas por el Ministerio Público Fiscal, para que despejen las calles por su propia voluntad. Se asentaron antes de las 7 y se fueron alrededor de las 12.

El fiscal Pablo Vignarolli explicó que los cortes asentados en la Ruta 22 corresponden a la Justicia Federal, por lo que no pueden intervenir para que se liberen.

Remarcó: "la urgencia es que se liberen los pasos" bloqueados, aunque sostuvo que también los notificarán por incumplir la cuarentena obligatoria.

El desarrollo de los cortes desde la mañana

Esta mañana, antes de las 7, fuentes policiales contaron que el corte en la rotonda ubicada frente a la cerámica Zanon, lo realizaron unas 40 personas sobre la Ruta 7. Indicaron que no dejan pasar colectivos interurbanos, solo personal de salud y ambulancias.

Además, se difundieron otros piquetes sobre la Ruta 22 en Plaza Huincul y en Plottier, otro sobre la Ruta 17 a la altura del ingreso a Sauzal Bonito, otro sobre la Ruta 7, en la picada 5 de San Patricio del Chañar y uno sobre la Autovía Norte, también realizados por desocupados de la Uocra.

El bloqueo en la Ruta 22 a la altura de Plottier se ubica frente a la Terminal de Omnibus. El director de Tránsito, Carlos Alarcón, señaló que desvían por calle Constituyentes. Respecto al corte sobre Autovía Norte, informó que no hay desvío posible en esa zona.

En el caso de Huincul, es a la altura de la torre de acceso a la refinería de YPF, a pocos metros de la división Tránsito de la policía provincial.

La medida de fuerza la llevan adelante desde antes de las 7 y no permiten el paso de ningún tipo de vehículos. El motivo es que tomaron conocimiento que se trasladan personas para trabajar desde otros lugares. A modo de ejemplo, uno de ellos refirió que la semana pasada fue retenida una camioneta tipo combi con obreros provenientes de Buenos Aires, dos de los cuales tenían síntomas de fiebre. Sostienen que aquí hay trabajadores de la construcción que están desocupados.

Hay que recordar que tampoco se puede viajar a Neuquén por la Ruta 17, en sentido Añelo porque hay otro corte en cercanías de Centenario.

Alarcón adelantó que el Área de Investigaciones de la Policía de Neuquén investiga las identidades de quienes se encuentran bloqueando las rutas, para notificarlos por el incumplimiento del aislamiento social obligatorio.

Los desocupados de la Uocra de Huincul cortaron la Ruta 22 en el ingreso a la localidad. (Gentileza).-

Mineros cortaron de forma total en Arroyito

El otro corte es el que realizan, desde el martes de la semana pasada, los mineros de Andacollo. Ese día, Gendarmería detuvo su viaje a Neuquén capital en Arroyito, donde permanecen. Ayer, un grupo de sus compañeros, que se dirigía a sumarse a la protesta, fue frenado en Zapala.

El delgado Gustavo Sepúlveda contó que los trabajadores permanecen dentro de los vehículos, rodeados de gendarmes. En respuesta, los mineros cortaron de forma total la Ruta 22 en Arroyito, para que los liberen. Finalmente, al mediodía se acordó que podían dejar los rodados, que quedarían secuestrados. Continuarían el viaje en una camioneta Trafic.

Desde la zona sanitaria IV, que corresponde a al área de San Martín de los Andes y alrededores, explicaron que no pudieron enviar las muestras de casos sospechosos de coronavirus a los laboratorios de la capital neuquina porque no se les permitió el paso en el piquete. Como el traslado es realizado por un móvil de Parques Nacionales, los mineros explicaron que desconocían el objetivo de su trasladado, aunque fuentes oficial afirman que sí lo dieron a conocer, pero no les permitieron pasar.

Gendarmería rodeó a los mineros de Andacollo. (Foto: Gentileza).