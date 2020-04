La Justicia y las restricciones

No es cogobierno. Sin ánimo de polemizar con los altos niveles del Poder Judicial de Río Negro, como integrante del mismo en retiro, cosa que me estaría vedada, me permito aportar algunas sugerencias que entiendo constructivas para una mejor prestación del servicio una vez que se levanten las restricciones: habilitación en turno mañana de los fueros Civil, Familia y Mediación; en turno tarde fueros Penal, Ministerio Público y demás, con limitación de personal, para evitar la circulación. Limitar el ingreso del tribunal a profesionales y empleados de estudios bajo estrictas medidas de precaución sanitaria (uso de mascarillas y alcohol en gel).

Que para todo ello, sin que implique cogobierno, una consulta por parte de la cabeza del Poder con todos los sectores involucrados (asociación de magistrados, colegios de abogados, de notarios, peritos, asociación de trabajadores judiciales, etc.), consensuada por todos, como otro aporte rico en propuestas amplias , constructivas, positivas y evitar conflictos ulteriores en tiempos de mediación. Todo bajo el principio precautorio de evitar malos entendidos y la diferente interpretación posfacto.

Adolfo Dabat | DNI 5.193.418