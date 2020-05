La Legislatura de Río Negro avaló la emergencia sanitaria

Sesion virtual de la Legislatura rionegrina. Fotos: Marcelo Ochoa

Desde hace nueve horas, la Legislatura rionegrina sesiona y ya analizó distintos decretos leyes, entre ellos, ratificó la emergencia sanitaria dispuesta por la gobernadora Arabela Carreras, a mediados de marzo.

La legisladora Graciela Valdebenito fue la miembro informante del oficialismo. Resaltó que “la salud pública se encuentra en una situación histórica y hemos asumido la responsabilidad de enfrentar esta Pandemia con gestión y capacidad técnica”.

En cambio, Daniela Zalotto abrió por el Frente de Todos, adelantando el acompañamiento en favor de la “planificación del presidente Alberto Fernández y la labor que están realizando los trabajadores de la salud”. Luego, Pablo Barreno entendió que la emergencia llega tarde y comparó la inversión de Río Negro en salud con otras provincias.

Por Juntos, Herrero Helena consideró que “la emergencia permite disponer de las herramientas para ser más ágiles para designar personal y comprar el equipamiento necesario”. Julia Fernández destacó que “para el gobierno de JSRN, para nuestra gobernadora y el intendente de Bariloche, la salud es la prioridad y los vemos trabajar codo a codo”.

Facundo López aclaró que “si estamos decretando una emergencia es porque hay una pandemia que afecta al mundo, pero no podemos decir que nos agarró desprevenidos en infraestructura hospitalaria.”

Por Juntos por el Cambio, Juan Martin también acompañó la medida: “Presentamos iniciativas para atender a la pandemia y tratar de minimizar a este enemigo invisible que no tenemos que salir a buscar”. Propuso armar un comité para la recuperación económica “para pensar de qué forma salimos de esta situación angustiante de los rionegrinos”.

Anteriormente, el justicialista Ramón Chiocconi advirtió que “la salud ha sido la máxima prioridad para el gobierno nacional, no podemos decir lo mismo del gobierno provincial”. Marcelo Mango consideró que “este proyecto podría ser mejor, no es bueno que un gobierno se encierre en sí mismo y no escuche otras voces”.

Finalmente, cerró la posición del FdT su presidenta, María Eugenia Martini: “Este proyecto llega tarde, cuando el gobierno nacional decretó la emergencia, Río Negro no quiso, porque la Pandemia evidenciaba la falta de recursos del sistema de salud de la provincia”.

Cardell continuará en Tribunal de Cuentas

Con fuerte oposición del Frente de Todos (Fdt), el oficialismo de Juntos Somos Río Negro (JSRN) consiguió por mayoría ratificar a Dolores Cardell para que continúe como integrante del Tribunal de Cuentas de la provincia de Río Negro.

Durante el debate legislativo, el presidente de la bancada oficialista, Facundo López valoró la idoneidad y el conocimiento técnico de Cardell, a la vez que criticó la postura del FdT con relación al pedido de mayor participación en el proceso de selección de Cardell. Comparó la designación con anteriores:. “Cuando eran oficialismo, no les preocupó darle el espacio a la oposición”.

Entre los 29 votos a favor se incluyó a Juan Martín de Juntos por el Cambio. Decidió “acompañar esta designación con un compromiso republicano y democrático”, según indicó durante la sesión.

Por el Fdt (17 votos negativos ) encabezó la lista de oradores Alejo Ramos Mejía, quien adelantó la negativa lamentando que no haya habido “un proceso de selección ampliamente participativo”, a la vez que advirtió que “se está comprometiendo la transparencia”.

A su turno, Nicolás Rochás sentenció que “se estará votando una propuesta que es constitucional, legal, pero inconsulta, y habrán dejado atrás la posibilidad de generar mayor consenso”, en tanto que su par María Eugenia Martini (FdT) reiteró el pedido de mayor participación en el proceso de selección.

Dolores Cardell asumió el 7 de mayo del 2014, luego de que el día anterior el gobernador Alberto Weretilneck elevó la propuesta al parlamento, dejando el puesto de secretaria de Legal y Técnica de la gobernación. En esa ocasión remplazó al abogado viedmense Mario Sabatella.

Con la ratificación del parlamento rionegrino, tras el aval inicial de la gobernadora Arabela Carreras, Cardell se mantendrá en el cargo junto a Natalia Falugi y Maximiliano Suárez.