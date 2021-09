La muerte del dirigente petrolero «Richard» Dewey conmovió a la región

Ayer por la tarde, en un accidente cerca de Rincón de los Sauces murió Ricardo "Richard" Dewey, uno de los dirigentes del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que dirige Guillermo Pereyra. El vehículo en el que viajaba uno de los principales candidatos en la lista oficialista, junto con Marcelo Rucci, para las próximas elecciones del sindicato, volcó. Él murió allí y la persona que lo acompañaba resultó herida aunque estaría fuera de peligro. Aún no se conocieron detalles del velorio y el sepelio y desde el sidindicato permanecen en silencio, por el momento.

Sobre la mecánica del accidente, el comisario Rolando Ortíz informó a RÍO NEGRO que la camioneta Toyota Land Cruiser que manejaba Dewey desde Rincón de los Sauces hacia Añelo, por circuntancias que se investigan, perdió el control, mordió la banquina y se cruzo a la banquina contraria, dando tres o cuatro tumbos y quedando ruedas arribas con el frente hacia el noroeste.

Si bien en el lugar se encontró una cubierta reventada, aún no se conocen las pericias que permitirán establecer si esa fue la causa del accidente. "Hay una cubierta trasera que está con daños, pero eso ya queda como parte de las pericias", confió Ortiz, coordinador de la Periferia II de la Dirección de Seguridad Neuquén

Según informó el comisario, Dewey viajaba acompañado por otro hombre que fue trasladado con heridas primero al hospital de Añelo y luego derivado a una clínica privada de Neuquén. Según el último parte del estado de salud que recibió la policía, la persona está estable con politraumatismos y golpes leves. Desde el sindicato no dieron precisiones sobre la identidad del acompañante.

Por la ubicación del cuerpo de Dewey se presume que era él quien manejaba la camioneta gris de alta gama, aunque también será un dato que se comprobará con las pericias. "No podemos establecer hasta el momento si él era quien conducía el vehículo. Se extrae el cuerpo de la parte del conductor, pero hasta que no entrevistemos a la otra persona y después de las pericias va a surgir quien conducía", indicó Ortiz.

El comisario también señaló que no se puede determinar aún si hubo participación de otro vehículo en el accidente, ya que no se encontraron testigos que puedan aportar esa información. "No hay ningún testigo que haya aportado nada, es un lugar que está a 80 kilómetros de Añelo y casi 50 kilómetros de Rincón de los Sauces, está a una distancia importante", puntualizó el coordinador de la Periferia II de la policía.

Las pericias policiales del caso será remitidas directamente a la fiscal Ana María Mathieu, quien aún no dio detalles de la investigación.

En un primer momento el cuerpo de Dewey fue llevado a la morgue del hospital de Cutral Co. Según se conoció ayer no se le practicará autopsia por lo que se espera que en el transcurso del día sea trasladado a Centenario.

No hay detalles de cómo será el velorio y sepelio del dirigente sindical. Sin embargo, trascendió que por cuestiones religiosas serán ceremonias muy íntimas y privadas.

La muerte de uno de los candidatos a suceder a Guillermo Pereyra en la conducción del sindicato, caló fuerte al interior de la organización, que por ahora prefiere no hacer declaraciones.

La muerte de Dewey, además, causó conmoción en la región y muchas personalidades publicaron sus condolencias en redes sociales.

Hacemos llegar nuestras condolencias a los crxs del Sindicato Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa por fallecimiento del compañero Richard Dewey, Secretario de Turismo, Cultura y Deportes. Hacemos llegar tambien nuestras condolencias a su familia y amigos. — Marcelo Guagliardo (@GuagliardoOK) September 22, 2021

Lamento mucho el trágico fallecimiento de Richard Dewey.

Mis condolencias a su familia, afectos y para todos sus compañeros del Sindicato.

Q.E.P.D. — Alejandro Monteiro (@AlejoMonteiro) September 21, 2021

Nuestro pésame y acompañamiento a los compañeros Guillermo Pereyra, Marcelo Rucci y la familia petrolera ante la trágica pérdida del su compañero Richard Dewey, Sec de Turismo, Cultura y Deportes @sindpetroleros . Asi tambien nuestras condolencias a su familia y amigos. QDP pic.twitter.com/2tRdmO1Fmb — Carlos E. Quintriqueo (@CQuintriqueoOk) September 21, 2021

Lamento mucho la tristísima noticia de la pérdida de Richard Dewey, gran dirigente sindical con quien tuve la oportunidad de compartir jornadas de trabajo, saludo a su familia en este momento tan difícil. — Darío Martínez (@dariomartinezpj) September 21, 2021

Enorme tristeza y conmoción por el fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero Richard Dewey, Nuestro más sincero y profundo abrazo a su esposa e hijos. pic.twitter.com/GNLd1gj3WC — Sindicato de Petroleros Privados (@sindpetroleros) September 21, 2021