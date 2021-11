La municipalidad contactó a los vecinos de la península de Hiroki y dijo que no habrá edificios

El desarrollo de más de 200 millones de pesos en la península Hiroki sigue frenado en la zona de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, en tanto ayer concejales de la oposición y el subsecretario de Medio Ambiente, Francisco Baggio, protagonizaron un fuerte cruce en la comisión de Ecología del Concejo Deliberante.

No hubo despacho de la comisión, tras las dos reuniones en las que se abordó la problemática. El miércoles de la semana pasada intervinieron vecinas de Confluencia movilizadas por la tala y ayer fue el turno de la cartera de medio ambiente de la comuna y los integrantes de la Unidad de Gestión de Áreas Protegidas (UGAP).

El paseo costero de la Confluencia fue licitado por 425 millones de pesos en dos etapas: la de 164 millones sigue en ejecución y la que incluye un parque agreste en Hiroki, que fue licitado por 261 millones. Esta última está paralizada luego que en el inicio de los trabajos, la contratista echara por tierra una gran cantidad de arboleda ribereña a mediados de septiembre, lo que terminó en la justicia por la intervención de los vecinos y la Defensoría del Pueblo.

El juez a cargo de amparo ordenó restituír el cartel que indicaba el ingreso a la península, y por ende, a la zona natural protegida. Ayer, cuando los vecinos indicaron que el cartel no se reemplazó en su lugar original, el subsecretario Baggio sostuvo que en ese tramo convivían el «área de concertación» entre el privado (sucesión Hiroki) y Cordineu, y la zona pública; y deslizó que la zona protegida era la parte no privada. «No quiero validar con esto que hubo una extracción de árboles que fue irregular y que la empresa va a responder por eso», sostuvo Baggio.

Según el funcionario, el cartel que los vecinos reclamaron a unos 700 metros tierra adentro de la zona de protección, estaba colocado en la zona concertada con el privado y que por motivos turísticos se había adelantado hasta la parte privada, pero ahora estaba en su localización correcta. «Es área natural protegida sea de un privado o parte pública, la ordenanza salió en diciembre y para hacer el plan de manejo no hubo tiempo e influyó la pandemia, para comenzar con la obra esos factores no fueron inconveniente«, sostuvo el concejal Marcelo Zúñiga, en réplica a Baggio.

El subsecretario de Medio Ambiente defendió el funcionamiento de la UGAP sin la intervención de vecinos ni otras instituciones, aunque del intercambio de voces en la comisión (virtual, porque no está autorizada la presencialidad en las comisiones del Concejo) surgió que parte del gabinete del Ejecutivo se había reunido la semana pasada con los vecinos de Confluencia y comprometió que escuchará sugerencias por los trabajos en Hiroki.

«Los vecinos de la ciudad no deberían hacer un terrible periplo para ser escuchados», enfatizó la concejal (FIT) Natalia Hormazábal, luego de que Baggio indicara que en esas reuniones con la comisión del barrio Confluencia, la comuna comprometió que no iba a realizar ni edificios, ni un petit hotel, y que parte del proyecto sería modificado. «Hay una rediscusión sobre el proyecto», dijo el funcionario pero no adelantó si eso involucrará una renegociación de contrato ya licitado a la UTE CN SAPAG -RJ Ingeniería.

El subsecretario de Ambiente informó a los concejales que se había enviado a la empresa una solicitud de ampliación del informe de impacto ambiental. No dio detalles sobre el plan de remediación, pero dijo que el área de arbolado urbano iban a realizar un relevamiento y componer la zona de tala. «Donde había un sendero agreste, hicieron un camino de más de cuatro vías, eso no es cuidar el medio ambiente», insistieron las vecinas de Confluencia.

Finalmente Baggio reiteró que al momento de hacer el informe de impacto, el lugar no tenía el estatus de área protegida, por eso desde la cartera a su cargo se realizaron «muchas recomendaciones» en un informe que dató en octubre y que dijo que estaba a disposición de la comisión «si me convocan cara a cara». «De ninguna manera está considerado en el área protegida el apart hotel y el edificio (aunque no dejó en claro si se podría realizar en el sector compartido con la zona en sucesión Hiroki), cuando se refieren a las pérgolas entiendo que son los miradores, pero el compromiso acordado con los vecinos fue desestimar el puente, pasarela y mangrullo, la obra para el avistaje de aves que no fue compartido con los vecinos», dijo Baggio.

Escuchá la entrevista en RN RADIO a una de las vecinas, Liliana Pasarín: