La tala y obras en la península de Hiroki se metió en las elecciones municipales de Neuquén

Mientras los vecinos de Confluencia rural continúan con la exigencia de un compromiso municipal de que no haya más erradicación de árboles durante la ejecución del Paseo Costero, la tala en la península de Hiroki se posicionó en el foco de atención de la campaña proselitista para la renovación del Concejo Deliberante.



La Izquierda exige un debate político de los concejales en campaña sobre el “desmonte en la península de Hiroki", en tanto desde el Frente de Todos inundaron con flyers las redes sociales con críticas a la postura del MPN de excusarse en la existencia de documentos licitatorios para certificar la existencia de resguardo ambiental en la zona que está en obra.

“El estudio de impacto ambiental en la península de Hiroki es una farsa, en 1.000 hojas nunca mencionan el carácter de área natural protegida”, postuló el candidato del PJ, Marcelo Zúñiga.

Los vecinos de Confluencia rural exigieron “el cese de las obras” y la remediación “del daño realizado por el gobierno” municipal en una conferencia de prensa convocada al jueves frente al Deliberante.

"Flora encontró un desastre, un desmonte con muchísimos árboles tirados, al verla, los vecinos hicieron un video y así comenzó esta historia, con su reclamo de pedido de ayuda. Los vecinos nos organizamos para defender este lugar tan lindo", sostuvo una de las vecinas.

Vecinas de Confluencia Rural en conferencia de prensa, convocada frente al Concejo Deliberante de Neuquén (gentileza)

"Hacemos responsable al Ejecutivo de toda esta destrucción, porque es un área protegida que no fue respetada en ningún momento", indicaron las autoconvocadas. Ante el planteo oficial de la comuna, que aseguró que se trataron de 30 álamos para hacer el camino de acceso hasta el sector de la península, una de las residentes en la zona rural dijo que "son árboles de añares, él (por el intendente) no quiere conversar con nosotros, pedimos una explicación. No estamos en contra del Paseo Costero, estamos en contra de que se talen árboles, que quede agreste como está".

Las obras están paralizadas desde hace dos semanas en la península de Hiroki, luego de que el juzgado civil 3 a cargo de Gustavo Belli requiriera explicaciones a la comuna, por un amparo por información ambiental presentado por la Defensoría del Pueblo. Hasta el viernes al mediodía, la municipalidad había solicitado prórrogas de ampliación para presentar la documentación, y las más de 900 páginas que integran los estudios previos a la ejecución de obra, no estaban acreditadas en el expediente.

Una de las preocupaciones del municipio es que, por contrato con Nación que aporta los fondos, la obra no quede paralizada por más de 30 días corridos. La responsabilidad por trámites administrativos y certificados ambientales es de la comuna por recibir los fondos acordados por el ministerio de Obras de más de 400 millones de pesos para desarrollar el Paseo Costero, donde se unen los ríos Limay y Neuquén.

El defensor, Ricardo Riva, replicó que intervino en el lugar debido al planteo de los vecinos para que se respeten los procesos y pautas de intervención en un área protegida. "Si hubo daño ambiental, se debe reparar; los humedales están llenos de basura en estos lugares y esto se debe modificar, pedimos información pública ambiental para que sea efectiva la protección en este zona y no quede sólo en palabras", afirmó el defensor.