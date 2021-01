La necesidad de trabajar llevó a La Angostura a la transmisión comunitaria

El domingo se informó oficialmente que Villa La Angostura tenía estatus de circulación comunitaria del coronavirus. Es decir que allí ya no se pueden identificar las cadenas de contagios. El crecimiento exponencial de los casos fue luego de las fiestas de fin de año y en coincidencia con el real comienzo de la temporada turística. Solo son ocho los visitantes contagiados.

Hasta el último reporte local, son 320 las personas con Covid-19 en Villa La Angostura. La mayoría son habitantes de la localidad, ya que sólo ocho son turistas. La localidad permaneció gran parte de la pandemia con un número muy reducido de casos. Hasta ayer acumuló 532 casos y más de la mitad de ellos corresponden a personas que están actualmente transitando la enfermedad.

Con el comienzo real de la temporada turística, ya en cercanías de este 2021, la curva de casos de La Angostura comenzó a crecer de forma acelerada. Durante los primeros 20 días de diciembre, la localidad tenía menos de una decena de casos activos y para el último día del año pasado ya había sobrepasado los 120 contagios. Hoy esta cifra casi que se triplicó.

Si bien el turismo no es el responsable de los contagios, porque la tasa de visitantes que adquieren el virus es bajísima, el incremento de la circulación local para responder a la demanda si es uno de los factores que llevó a que La Angostura sea hoy una de las 11 localidades con transmisión comunitaria de Covid-19 en la provincia.

Así lo señaló el intendente de la localidad, Fabio Stefani, en diálogo con Vos a Diario, el programa de RN Radio. "Nosotros durante nueve meses tratamos de cuidarnos, la gente durante toda esta pandemia la ha pasado muy mal, todo lo que es el sector gastronómico, turístico, hotelero, cabañero. Al principio de la pandemia ayudábamos a 70 familias y en plena pandemia la ayuda social se convirtió en 1.600 familias", contó el intendente sobre la realidad de la ciudad durante los meses de aislamiento estricto donde el turismo, el principal sustento de la localidad estaba completamente paralizado.

"Una vez que se abrió la temporada, obviamente, que hubo mayor circulación en el pueblo, nos relajamos, quizás, un poquito más. Nosotros tratamos se seguir controlando desde la municipalidad, pero nos tocó como les ha tocado a gran parte de las ciudades del país, la transmisión comunitaria", confió el jefe comunal sobre como el relajamiento y la necesidad de trabajar llevaron a que la localidad sea una de las que tiene mayor cantidad de casos activos en la provincia.

"Había una gran necesidad de poder trabajar, la gente estaba muy angustiada, hubo gente que pudo sostener sus empleados y otros que no", agregó.

Ante esta nueva realidad epidemiológica, Stefani aseguró a RN Radio que "en ese momento hemos redoblado el esfuerzo". Y explicó que no solo hay cuadrillas de inspectores que controlan el cumplimiento de los protocolos en los comercios sino que también hay empleados del área turística que recorren la localidad y las playas tratando de concientizar a la gente sobre los cuidados básicos para la prevención de los contagios.

"He pedido que las recomendaciones sean de la mejor manera,

nosotros en Villa tratamos de no multar, tratamos de que la gente pueda disfrutar, no queremos que venga a pasar un mal momento, pero si tratar de concientizar", resaltó Stefani. Aunque indicó que clausurarán los comercios que no respeten los protocolos como ya sucedió en un comercio que realizaba una fiesta.

Sobre la capacidad del sistema de Salud, el intendente de La Angostura señaló que el hospital está al límite. "Estamos con el nivel justo. Tenemos un sector de respiratorios que ayer quedaban dos o tres camas. Nuestro hospital local tiene 22 camas", detalló Stefani en diálogo con Virginia Trifogli para Vos a Diario.

"El hospital al igual que la Municipalidad ha tenido muchos contagios. Nosotros en la Municipalidad no solamente hemos implementado los horarios rotativos sino también los grupos de trabajo para que si tenemos la desgracia que alguna de las personas de positivo, no se contagie toda la Municipalidad. El hospital venía trabajando de la misma manera, también tiene varios contagios", agregó el jefe comunal.

Además, el intendente señaló que a partir de hoy comenzará a funcionar un trailer para que las personas que tienen síntomas puedan ir a testearse allí. Hasta ahora, todos los testeos se realizaban en el hospital local. "El día de hoy se va a poner en marcha el trailer con los test rápidos que vienen de provincia", contó. El dispositivo se ubicará en el ingreso a la localidad más cercano a Bariloche.