La pandemia le dio un aire a las deudas de una refinería abandonada

La pandemia del coronavirus declarada el año pasado mantiene en espera la ejecución del concurso preventivo que pesa sobre parte del grupo Más Energía y que incluye la refinería neuquina Renesa y Petrolera Argentina. Desde el Ente Autáquico Intermunicipal El Mangrullo (Enim) se aguarda que se ejecuten las garantías que por un crédito de 130 millones de pesos que le otorgó y que forma parte de las acreencias.

A la vera de la Ruta Nacional 22, antes de llegar a Plaza Huincul, se pueden observar aún hoy las instalaciones de la refinería neuquina aunque sin actividad. La iniciativa, que empezó a gestarse en 2008 y buscaba agregarle valor al petróleo extraído en la zona, no logró prosperar.

El trámite del concurso preventivo contra el grupo empresario que preside Miguel Schvartzbaum y sobre el que pesa la ejecución crediticia, se mantiene, aunque pausado con las limitaciones que impuso la pandemia.

Sin embargo, desde el Enim, su director ejecutivo, Cristian Perotti se muestra optimista en que se “cobrará sobre todo, por la preferencia de la acreencia que el ente tiene”, explicó en diálogo con este medio.

El ente otorgó créditos a las empresas para que se pudiera poner en producción. Sin embargo, en 2014 la firma se presentó a concurso de acreedores y el organismo que hizo un desembolso de poco más de 80 millones de pesos –aunque con los intereses el reclamo es por 130 millones de pesos- se presentó para validar las acreencias.

Detrás de las malezas está la refinería abandonada. Foto: Juan Thomes

“El juez del concurso validó las acreencias, al verificar el crédito y está aprobado. Ahora lo que queda es hacer un concurso especial para que se ejecuten los bienes sobre los cuales el ente era acreedor hipotecario”, describió.

Todo este trámite es anterior a la pandemia y es si bien Perotti advirtió que es “muy complejo”, también detalló que “se está avanzando”. Es que se están haciendo las ejecuciones, aunque el ritmo de avanza no es el normal por la pandemia.

“Nos hemos ocupado, al menos desde esta administración, de estar atentos y prestar atención a todas las garantías que el ente tiene porque es nuestra responsabilidad”, aclaró.

Estas dos empresas no solo tienen como acreedor al ente intermunicipal. La provincia de Neuquén también hizo un aporte a través del Instituto de Desarrollo Productivo (Iadep) y por cerca de 40 millones de pesos, sin intereses. En este caso, el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, también promovió su reclamo.

En números 130 millones de pesos es el monto que el ente intermunicipal espera recuperar por los fondos prestados a las empresa de Schvartzbaum.

El grupo Más Energía – que además de Renesa y Petrolera Argentina incluye a Maikop- estuvo en el centro de las críticas por un sector de la comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul y algunos dirigentes opositores. El cuestionamiento radicaba en la cantidad de dinero que se volcaba desde el Enim hacia un grupo empresario, por fuera de las localidades y que luego, no se reflejaba en la actividad.

El director ejecutivo del ente (que no integraba el directorio al momento de autorizarse el desembolso) explicó que no coincide con esos conceptos. “La acreencia se va a recuperar tenemos la expectativa que así sea”, aclaró. Perotti dijo que es necesario tener en cuenta que si bien, se generan muchas fuentes de trabajo, “cuando se van quedamos con el cartel y eso no nos sirve. Tenemos que aprender de la experiencia”.

La lista de morosos del Enim incluye a otras empresas en quiebra

Tanto la refinería Renesa como Petrolera Argentina formaron parte del programa nacional Refino Plus por el que en 2011 recibió en total 100 millones de dólares. Sin embargo, en 2014 se declaró en convocatoria de acreedores.

En 2016, los 74 trabajadores de Petrolera Argentina reclamaban por el pago de sus haberes con una serie de protestas, al sufrir el retraso o la demora. En ese momento, señalaban que si la empresa no podía afrontar el compromiso del pago, les liquidara las indemnizaciones de despido. En ese entonces, la compañía indicaba que hacía seis meses había dejado de refinar productos.

A pesar de los intentos de convencer a las autoridades políticas de entonces para que les brinden algún tipo de “salvataje”, esto no ocurrió.

De hecho, ya con anterioridad se habían suspendido las extensiones de financiación de los créditos ya otorgados, al menos desde el Enim.

Este organismo que administra los fondos ingresados a través de la explotación del yacimiento gasífero El Mangrullo, debe destinar parte de ese dinero para promover el desarrollo de proyectos de reconversión productiva. Sin embargo, en este caso, a pesar de la importancia y envergadura del proyecto, no prosperó.

Una situación similar ocurrió con otra empresa radicada a poca distancia de Petrolera Argentina y es EET, sobre la que también pesa un proceso judicial desde el ente Enim, que también tiene acreencias por incumplimientos.

Y esa no es la única experiencia fallida. Desde el directorio del Enim se indicó que una situación similar se da con otra compañía a la que se le otorgaron 10 millones de pesos.