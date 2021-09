“La pandemia no logró detenernos. A pesar de todo, pudimos hacer muchas cosas”

Con el ánimo renovado y las ganas de seguir creciendo, la comunidad de Jacobacci celebró este martes un nuevo aniversario. Atrás va quedando una época difícil, que deja huellas imborrables en los vecinos. Pero, como ocurrió hace 10 años con la erupción del volcán Puyehue, la fortaleza de los vecinos volvió a ponerse de manifiesto en esta pandemia para seguir adelante soñando con una ciudad cada vez mejor.

En gran número, los vecinos salieron a la calles a festejar el cumpleaños de la ciudad. Foto: José Mellado.

Durante gran parte del 2020, y en el inicio de este año, la situación sanitaria golpeó fuerte, con más de 1300 contagios de coronavirus y más de 60 pérdidas humanas.

Actualmente la situación ha mejorado mucho. La ciudad no registra casos activos y gran parte de su población está vacunada. En los últimos meses, Jacobacci comenzó a recuperar la normalidad y el ritmo que siempre la caracterizó como ciudad pujante.

Este espíritu renovado y las ganas de seguir creciendo, se ve reflejado en cada uno de los 12.000 habitantes y se manifestó en los festejos por este nuevo cumpleaños de la ciudad. Masivamente la gente salió a la calle para celebrar, por sobre todas las cosas la vida, además de los logros traducidos en nuevas obras y servicios.

“Atravesamos momentos muy críticos, pero esta pandemia no logro detenernos. Claro que, no obligó a cambiar algunas cosas y a dejar de hacer otras, pero no nos paralizó. La fortaleza que tenemos y que siempre aparece en las situaciones complejas, nos permitió seguir adelante” señala el intendente Carlos Toro (UCR).

En este sentido, el jefe comunal resalta el gran trabajo desarrollado durante la pandemia, por las distintas instituciones y los vecinos para poder dar respuestas a quienes las necesitas, ya sea de contención o para cubrir necesidades básicas.

Cordón cuneta y pavimento, son algunas de las obras que están en ejecución. Foto: José Mellado.

“Perdimos amigos, familiares, vecinos y no los pudimos despedir. Jacobacci es un lugar con mucha actividad cultural, deportiva, social y tuvimos que estar encerrados mucho tiempo y, en algunos casos, con miedo. Y allí hubo, y hay, un trabajo muy importante de las iglesias, del municipio, de grupos de vecinos organizados, de instituciones, del gobierno provincial, etc. para dar respuesta, para atender cuestiones de convivencias, para recrear determinadas actividades con niños, adultos, mayores. En el contexto provincial, somos la ciudad con menor índice delictivo, eso habla de la contención que se hace. Por eso en este aniversario hay mucho para festejar” agregó.

-Desde el municipio cómo se actuó?

C.T: “Tuvimos una gran fortaleza hacia adentro porque el equipo de funcionarios, empleados, personal contratados hicieron una tarea inmensa para poder cumplir con las demandas, brindar los servicios básicos, terminar obras planificadas y dar continuidad a las que tenemos en ejecución”.

-Y en lo económico, cómo repercutió la pandemia?

“Nos afectó mucho porque no existía en el Presupuesto ninguna partida que la contemple. Si hay una partida para emergencias climáticas que es de $800.000.. En pandemia gastamos más de 5 millones de pesos. Llegaron fondos de provincia y nación y tuvimos que reasignar algunas partidas municipales para poder dar las respuestas que demandaban nuestros vecinos”.

-Se establecieron prioridades?

“Si, por supuesto. La prioridad fue la cuestión sanitaria y la contención. Y en cuanto a obras, por ejemplo, se centró el eje en los servicios. Nos propusimos terminar el gas para los vecinos de los barrios El Faldeo y Cerro de la Cruz y lo pudimos hacer con recursos propios y provinciales. Otras obras, que se iniciaron y que también se pudieron terminar, como la ampliación de la Escuela Especial 23, las vivienda de UOCRA, la cisterna de agua, el portal de acceso al Parque Paleontológico y el Centro de Diálisis”.

Sesenta familias de los barrios Cerro de la Cruz y El Faldeo accedieron al gas natural por red. Foto: José Mellado

-Esta última, era una demanda muy fuerte por parte de los pacientes?

“Si, y entendible, pero no fue fácil. Y no solamente por lo presupuestario, hay cuestiones reglamentaria que llevan su tiempo. Por suerte pudimos terminarlo y, a partir de muy poco tiempo, cuando se habilite, nuestros vecinos no tendrán que viajar más a Bariloche a dializarse. Además vamos a tener la posibilidad de contar en Jacobacci con nuevos especialistas médicos. Es un adelante muy importante en materia de salud para Jacobacci y para la región”.

-También, después de varios años, se logró destrabar la situación del matadero.

“Es un logro muy importante este convenio que firmamos con la Cooperativa JJ Gómez. La reapertura de nuestra planta de faena, va a normalizar el servicio y a beneficiar al productor y al consumidor. Pero no solamente es importante para Jacobacci, sino también para la provincia y la Nación porque la cooperativa impulsa un proyecto de exportación de carne ovina para abastecer a los Emiratos Árabes. Además se está haciendo una inversión muy importante”.

-Para lo que resta de este año y el primer semestre de 2022, cuales son las prioridades?.

“Lo principal es la cuestión social. Pero también seguir trabajando y terminar las obras que pusimos en marcha, con recursos provinciales y nacionales, como la repavimentación de las calles céntricas, el cordón cuneta del barrio Nuevo Jacobacci, el pavimento de la calle Fray Luis Beltrán, la Terminal de Ómnibus, seguir gestionando las rotondas de acceso a Jacobacci ante Vialidad Nacional y continuar con la red de gas en el barrio Ceferino”.

-Cómo es la relación con Nación y con provincia?

“Es muy buena, a pesar que somos de distintos signos políticos. La gobernadora y su equipo ha interpretado las necesidades que tiene Jacobacci. Gran parte de eso se tradujo en las inauguraciones que hicimos el martes y seguimos trabajando en conjunto para poder satisfacerlas. Y con Nación llevamos adelante dos importante obras a través del programa Argentina Hace y acabamos de firmar este martes un convenio con Trenes Argentinos para la construcción de la oficina de Informes Turísticos que incluye también un Museo Ferroviario y un lugar de encuentro emplazado en uno de los acceso a Jacobacci. Es la primera obra que hace Trenes Argentinos en el país y tiene un presupuesto de 39 millones de pesos”.

Ocho familias recibieron las llaves de sus nuevas viviendas. Foto: José Mellado

-Cómo está el municipio en lo económico-financiero?

“No hay grandes deudas. Solo las deudas corrientes. Las finanzas están equilibradas. El hecho de tener proyectos en ejecución, exige que la administración esté en orden y al día. También hemos podido sostener el salario municipal, en un trabajo conjunto con el SOYEM, tratando que la inflación no nos gane. En la negociación del último semestre hemos otorgados el 28% de aumento salarial y lo que va del año más del 45%. Es un esfuerzo grande, pero es necesario”.

Trenes Argentinos y el municipio firmaron un convenio por 39 millones de pesos para la construcción del Museo Ferroviario. Foto: José Mellado

-Cual es su visión sobre Jacobacci?.

“Jacobacci es una ciudad que tiene mucha autonomía, donde las instituciones son fuertes y trabajan mucho y tienen capacidad de gestión. Las cooperativas, las iglesias, ONGs, clubes, etc. empujan mucho para su desarrollo. Es una comunidad muy emprendedora. Es una impronta para destacar”.