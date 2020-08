La Peña: ¿Artistas y músicos, cómo subsisten a la pandemia?

Un escenario impensado sacude al mundo del espectáculo y en ese clima el folclore intenta por una u otra vía salir a flote. No es fácil flotar y no es para todos. Porque una cosa es lo que sucede con los consagrados y otra muy diferente la de los que reman desde abajo.

Los famosos pueden vivir de regalías, del streaming y de opciones mas comerciales, pero hay un mundo de artistas que no vive más allá del mes, como cualquier trabajador y necesita opciones. Y claro, la pandemia dejó de lado cualquier chance de subsistir de su propio trabajo.

Porque el arte y el espectáculo son un trabajo que en este caso está en crisis, como la gran mayoría de las actividades afectadas por el aislamiento.

El rubro necesita que se lo incluya en los planes de salvataje en marcha, porque esa misma gente que jamás le pidió ayuda al Estado y vivía de su actividad, hoy necesita que les den una mano.

Ni siquiera se sabe si el regreso será para el verano, donde aún se discute cómo, de qué modo volver y bajo qué condiciones.

Me pregunto mientras tanto de qué viven los músicos, los cantantes, los trabajadores del teatro, los artistas callejeros cuyos nombres no aparecen en las marquesinas pero que son parte del mundo del espectáculo.

No sirven los créditos porque aquel que está sin trabajo tampoco puede asumir compromisos de devolver lo que le presten. Un crédito es endeudarse sin plazos y eso es difícil de afrontar.

Creo es el tiempo de poner en marcha otros mecanismos de auxilio para este sector que es inmenso y que en tiempos de normalidad jamás acudió a los gobiernos por alguna respuesta.

El arte y el espectáculo son tan necesarios como el cine o como cualquier actividad que forma parte del disfrute del ser humano.

Lo esencial por estos días es la salud, la alimentación, pero deberían sumarse estos sectores necesarios en todos los tiempos, porque nadie se imagina un mundo sin música, sin teatro sin cine.