La Peña: Cómo sería el lugar al que nunca fuimos de vacaciones

Anco Chato es una playa enorme, de arenas blancas y aguas celestes, cálidas y atractivas, rodeadas de construcciones modestas pero acogedoras. Cerca de todos, en un punto que nadie sabe. O Anco Chato es un pueblo de montaña donde se respira limpio, se siente que las nubes están cerca y hay aroma a pan casero. Nunca lo sabremos, porque Anco Chato es solo producto de la imaginación, pero sirvió para soñar o recrear vacaciones que nunca llegaron.

Alguna vez conté esta historia, pero tal vez debí seguir imaginando qué lugar era Anco Chato, cómo era su gente o si hubiera podido, a dónde nos hubiera llevado de vacaciones mi padre.

Anco Chato no existe, fue solo producto de su imaginación para mantener viva la ilusión cuando preguntábamos por qué todos se iban de vacaciones al mar o a la cordillera y en casa las vacaciones solo eran no ir a la escuela.

Siempre nos decía que no íbamos a ningún lado porque estaba juntando el dinero para ir a Anco Chato. Y en tiempos sin redes sociales, sin Google, jamás se nos ocurrió preguntar o buscar dónde estaba ese lugar. Simplemente creímos en su palabra y esperamos. Pero no solo eso, también lo sumamos a las charlas de niños amigos y cuando uno decía nos vamos de vacaciones a Mar del Plata o a Bariloche, nosotros decíamos nos vamos a Anco Chato.

Lo curioso es que tampoco los chicos del barrio sabían nada de Anco Chato, jamás nos preguntaron dónde quedaba, cómo era.

Así pasaron los años, creyendo en que nuestras postergadas vacaciones estaban cerca, muy cerca y que al fin podríamos conocer Anco Chato.

A juzgar por los recursos disponibles y por los gustos de mi padre, Anco Chato hubiera sido un pueblo de montaña, de casas bajas y pocos habitantes. De turistas sin apuro. Anco Chato no tendría aviones ni casinos, sólo sería un sitio de descanso en silencio donde las comidas y los aromas se parecen bastante a los de nuestra casa.