La Peña: el primer tele cambió hasta los horarios para salir a jugar

Eran tiempos de dictadura, de apagones, de Mundial 78 cuando la tele llegó a mi pueblo. Por ese entonces no llegábamos a los 10.000 habitantes. Se sabía quiénes eran los privilegiados que tenían tele en las pocas horas que llegaban de programación. Blanco y negro, grandes, pesados y únicos.

Era común que en el verano los pocos que tenían sus televisores los colocaran frente a las ventanas y que muchos nos paráramos a mirar desde la vereda. Era la novedad. Eran tiempos de Pepe Biondi, de Andrés Percivalle, del Zorro y del Gran Chaparral. Canal 12 de Córdoba o 9 de La Rioja eran todas las opciones.

Mi padre, cuando se sabía de alguna pelea de Monzón o de Víctor Galíndez, se juntaba con algunos amigos y viajaban unos 150 kilómetros a ver la pelea a otro pueblo que sí tenía televisión desde hace años.

En casa no había tele, la radio era nuestro fuerte, escuchábamos la mañana completa. Siempre radios de afuera porque no eran épocas de FM. Lo dijo la radio era el argumento cuando compartíamos una noticia. Si salía en la radio o en la revista Gente era verdad. El accidente de Niki Lauda en la Fórmula Uno se llevó varias páginas en Gente y era una edición para coleccionar.

El asunto es que de a poco los televisores fueron llegando a cada hogar. Faltaban 15 días para el comienzo del Mundial y en casa no había tele. No había presupuesto tampoco. Pero mi padre apareció una tarde con una enorme caja con un televisor de 20 pulgadas.

Distan decía en el frente de la caja. Era la marca del tele.

No sólo nos invitaba a ver el mundial, sino que nos cambiaba las costumbres. Desde ese día fue inevitable que a las cinco de la tarde nos juntáramos a tomar mate cocido y a ver El Zorro. Todo lo que organizábamos era en función de los horarios de la tele. No podíamos perdernos nada.

Y cuando llegó el día del Mundial. Todos alrededor del televisor, pero además mudos. La palabra del relator era palabra santa. La tele había llegado a casa.

