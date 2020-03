La Peña: imperdibles y de entrecasa, folclore de excelencia

Como en estos días lo que sobra es tiempo en casa, voy a recomendar cuatro o cinco videos para los amantes del folclore, de buenos exponentes y en momentos descontracturados, e incluso con voz sin filtros ni micrófonos.

Son muy simples de encontrar en Youtube y la verdad sirven para ver cuánta capacidad hay en estos exponentes a la hora de cantar en casa, con amigos o en un asado.

Para empezar, vale la pena escuchar a Los Cuatro de Salta en un asado, cuando de sobremesa, con guitarras y bombo improvisado, cantan “Mírame”, un tema que exige un gran registro de voz, o cuando interpretan “Pasacalle”. El público que los rodea se mira y no puede creer lo que está escuchando.

Para los que prefieren el folclore tradicional, pueden busca a Pitín Zalazar, ex integrantes de Las Voces de Orán, que canta solo la 27 de Abril, una zamba de las viejas, pero que están entre las más lindas del género. Buena guitarra, excelente voz y una emoción puesta en la música que son para aplaudir.

Siempre de fácil acceso en Youtube, es imperdible el recital de Los Nocheros en el festival de Olmué, este verano en Chile. Cantaron el tema “Sol Nocturno” con Magui Soria, una joven salteña que ya está recorriendo festivales. Es del estilo de los románticos de Los Nocheros que siempre los distinguió. Para aplaudir de pie. Después cantaron los temas tradicionales, algunas zambas y chacareras que fueron calentando el clima hasta que el público chileno se enganchó en la fiesta.

Si les queda un rato libre no se lo pierdan a Lucio Rojas cantando en un asado en un campo muy verde. De gorra y pantalones cortos, pone su voz para una vieja chacarera, de esas que llegan al corazón. Hay poco público, tal vez se trata de una familia amiga con la que comparten una comida. Otro imperdible es un video de Juan Fuentes, ex de Los Huayras, que canta en un asado un clásico mejicano. Entre el público están Los Nocheros. Se ponen de pie para aplaudirlo porque es una genialidad.