La Peña: La consulta popular que puso en marcha el Chaqueño

El Chaqueño Palavecino fue la figura central de la noche en la Bodega Encantada, en Salta. La noche de Cafayate lució como en los viejos tiempos, cuando la pandemia no era tal y dejaba hacer.

Pero no fue eso lo más importante de esa cita, sino el desafío que planteó El Chaqueño sobre la Serenata de Cafayate del verano próximo. Una de las fiestas más importantes del país, con los mejores exponentes está queriendo volver a brillar y hay fuertes indicios de que este verano sería la gran invitación salteña.

Y el Chaqueño lo dijo en público, cuestión que no es menor porque eso sumó presión al intendente de Cafayate, al que no le quedó otra que apurar definiciones y levantar el pulgar para responder. El cantor salteño le dijo varias veces en su presentación. “¿Y, señor intendente, hay Serenata el año que viene?, ¿nos van a invitar?, ¿vamos a estar?.

Al inicio no hubo respuestas y el público se sumó a la consulta popular. ¿Y señor intendente?. La pregunta se hizo varias veces en la presentación del Chaqueño, hasta que el jefe comunal de Cafayate levantó el pulgar y dio por respondidas las preguntas.

Y lentamente se va poblando el calendario de las fiestas de fin de año.

Al anuncio de Cosquín del regreso para enero se sumó Jesús María, que fijó calendario y hasta una grilla llena de figuras entre el 6 y el 17 de enero.

Hoy la pandemia da derecho a imaginar un verano con muchos festivales, aunque de todos modos todos los contratos están supeditados a la evolución del tema. Existe el temor, por lo que pasa en Europa, que lo que menos da el coronavirus son certezas.

Ojalá los festejos sean posibles, que La Chaya esté presente, el Fuerte, la Salamanca y otros tantos festivales sean realidad.

En la región la Manzana y la Pera y la Confluencia ya confirmaron su realización aunque todavía no se conocen detalles ni grillas.

Vuelven las fiestas populares y eso es una gran noticia para los argentinos, en ayuno festivalero desde hace tiempo.