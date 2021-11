La Peña: Sólo faltaba que la ciencia se acordara de las abuelas

Nadie esperaba que la ciencia lo dijera. Bastaba con sentirlo, con haberlo vivido. Pero igual la ciencia lo hizo y reafirmó que las abuelas son irreemplazables en la vida de los niños y no tan niños.

Es que las abuelas son como una gran suma de madre y abuela para terminar siendo una especie de encantadoras de niños.

Encantadoras por el encanto que generan, por la contención y porque en definitiva los nietos son como sus hijos.

Un cable de AFP hace referencia a un estudio divulgado en la publicación Royal Society B, que es el primero en proporcionar una mirada neuronal a “este atesorado lazo intergeneracional”.

Usando imágenes de resonancia magnética funcional, los investigadores de la Emory University en el estado estadounidense de Georgia escanearon los cerebros de 50 abuelas cuando se les mostraban imágenes de sus nietos, que tenían entre tres y 12 años de edad.

Como forma de control, también se les mostraron fotos de niños desconocidos, de un padre adulto del mismo sexo que sus nietos y de un adulto desconocido.

“Cuando ellas ven las fotos de sus nietos, ellas realmente sienten lo que el nieto está sintiendo. Entonces, cuando el niño está expresando alegría, ellas sienten esa alegría. Cuando el niño está expresando sufrimiento, ellas están sintiendo ese sufrimiento”, dicen los científicos.

Pero las abuelas superan cualquier definición científica, porque constituyen un eslabón donde manda el afecto y donde junto a los nietos son capaces del juego, de la complicidad, de la comida preferida, de la caminata y hasta pueden lograr que ambos hagan actividades que no harían con cualquiera.

Las abuelas ahora son científicamente probadas, aunque desde cada uno de nuestros lugares pudimos ver y sentir desde siempre que su rol en la familia era único.

No más palabras, a disfrutar de las abuelas.