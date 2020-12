La Peña: Volverá la música, sólo hay que esperar

Cosquín es presencia, es vibración. Cosquín es emoción y música en vivo. Cualquier otra modalidad no sería propia del festival folclórico más grande de la Argentina.

Se suspendió la edición 2021. El gobierno de Córdoba razonablemente dijo que el festival le podría complicar el sistema sanitario que todavía tiene mucha demanda. Y eso mismo sucede con otras provincias que, aunque no suspendieron formalmente, podrían hacerlo en los próximos días.

Pero anda dando vueltas la idea de una edición virtual de Cosquín, es decir, hacerlo pero transmitirlo por alguna de las plataformas que durante todo este tiempo facilitaron la comunicación.

Resulta difícil imaginar un Cosquín lejos de Cosquín, porque la tecnología acerca, pero también pone distancia. La plaza Próspero Molina es el ícono del festival, pero también lo son la música en vivo, la entrega de los cantores, el público, los artesanos, cada uno de los factores que le dan vida a la convocatoria más nuestra.

Jesús María tomó la misma decisión de Cosquín y con idénticos argumentos. Son los efectos secundarios de la pandemia, que se llevó vidas, se llevó compañías y arrasó también con los eventos que más esperamos. Los festivales del verano son el cable a tierra de mucha gente y este año no estarán.

Pero cuando uno mira el contexto y ve el escenario, todavía no hay nada claro y parece la medida más acertada esperar por los festivales. Tal vez los más chicos puedan realizarse con determinados límites, pero los masivos se convierten en inmanejables cuando son noches de éxito.

La Manzana no se hará este año y se me ocurre pensar cómo hubieran hecho para organizar semejante convocatoria que lleva decenas de miles de personas cada jornada. Hubiera sido muy complejo.

La Fiesta de la Chaya no dio señales, el Festival del Fuerte postergó la decisión y muchos más esperan que la vacuna aclare el horizonte. Volverá la música, solo hay que esperar.

