Bariloche registró máximas de 30 grados y mucha gente en las playas

A partir del mediodía del lunes, las playas de Bariloche comenzaron a poblarse de a poco. La postal del primer día de la semana prometía no diferir demasiado del fin de semana, con lagos repletos de turistas y locales. Los escasos sectores con sombras se iban cubriendo de a poco y pasado el mediodía, el termómetro ya confirmaba los 30 grados anunciados.

No bien pisaron la costa del Nahuel Huapi, Cristina Ayala y Rodolfo Rimoldi, de Capital Federal, dejaron sus pertenencias y de inmediato, fueron hasta la orilla del lago para mojar sus pies. Para esta pareja, el lugar de vacaciones por excelencia suele ser Mar del Plata, pero en esta ocasión, reconocieron que gracias al programa Previaje, eligieron a Bariloche como destino.

“Vinimos en auto, así que fuimos parando en Villa Traful y La Angostura. En Bariloche, nos alojamos en una cabaña muy linda y económica. Esto es maravilloso”, reconoció la mujer.

En un solo día, recorrieron diversos Circuito Chico, comieron una trucha al disco en Colonia Suiza, lograron permiso para ingresar al hall del hotel Llao Llao y ascendieron hasta el cerro Campanario. “Me gusta mi país. Filmé un video para mis amigos y les gritaba: ‘¡Esto es patria! No como ustedes que viajan al imperialismo”, acotó divertido Rimoldi.

Ayala destacó la tranquilidad de meterse al lago, sin preocuparse por los bolsos en la costa.

A unos pocos metros, Sandra Grecco y Piero My, de Haedo, provincia de Buenos Aires, tomaban sol sobre una lona. “Ninguno de los dos había vuelto a Bariloche desde el viaje de egresados y nos pareció una buena oportunidad. Teníamos muchas ganas de venir en verano. Nos trajimos puras camperas y pulóveres y, pocas remeras. No esperábamos este clima. Es impagable”, admitió la mujer.

Jorge Puzzutti y Nora Ávila amagaban a meterse al agua, con su hijo, su nuera y su pequeña nieta. Visitan Bariloche desde hace 20 años porque tienen un tiempo compartido. “Es insólito este clima. Ya nos había tocado buen tiempo pero tanto calor es medio extraño. También llama la atención tanta gente para esta época”, señaló Ávila, sin perder la mirada de su nieta Isabella.

“El clima invita a que la gente se acerque desde muy temprano. Y ya con este panorama, las expectativas para el verano son las mejores. Lo único que esperamos es que la peste del Covid nos dé tranquilidad”, resumió Javier Antona, uno de los responsables del puesto de alquiler de kayaks en la costa de Bahía Serena, en el kilómetro 12 de la avenida Bustillo.

Contó que, por lo general son turistas (y principiantes) quienes se animan a alquilar un kayak o una tabla de Stand Up Paddle. “El 90% no tiene experiencia; por eso, tenemos un gomón dispuesto más adentro del lago ante cualquier imprevisto. Si sucede algo, tardamos un minuto once segundos en llegar”, dijo, mientras acomodaba unas tablas de Stand Up Paddle en la orilla del lago Nahuel Huapi.

Antona reconoció que el calor extremo seduce a los visitantes hacia las playas, aunque esperan a última hora de la tarde para practicar algún deporte en el agua. También se refirió al cambio del perfil del turista con la pandemia. “Ahora tenemos mucha gente que, antes se iba a Punta del Este, con mayor poder adquisitivo y, por ende, con más pretensiones”, señaló.

A media tarde, Noelia López, de Soldini, Santa Fé, se animó a sentarse sobre el agua a muy pocos metros de la orilla. Junto a su esposo y su hija menor pasan unos días en Bariloche, pero el destino final es Calafate donde esperan poder caminar sobre el glaciar. “El agua está helada; en Mar del Plata se siente menos el frío pero acá se disfruta igual porque el clima ayuda. Además, estamos enloquecidos porque está todo florecido”, reconoció.

Fernando Frassetto, meteorólogo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, explicó que un aire subtropical muy cálido ingresa a la región cordillerana. “Ese es el por qué de estas temperaturas en Bariloche, pero aumenta la inestabilidad y se esperan para este martes algunas tormentas con poca humedad que pueden provocar incendios. Por eso, son las más peligrosas”, señaló.

Advirtió que, el próximo sábado y domingo, entra un frente frío con “un descenso de temperatura y algunas lluvias de montaña. Pero la próxima semana vuelve el calor a la cordillera. Así será la temporada, alternando períodos cálidos con otros más frescos”.