“La realidad es peor que la novela negra”

Un nuevo enigma se desmenuza en el fondo de la librería Negra y Criminal. Esta vez El Lobo, líder de una secta de delincuentes, regresa más perverso y elusivo que nunca a echar sal en la herida del apático pero apreciable criminólogo Daniel Parodi e inicia con un féretro roto a hachazos un juego de interrogantes que mantendrá entretenido al lector hasta el último indicio del caso.



Con una prosa que no da respiro y una trama en la que se entrecruzan el contrabando, la droga y la trata de personas, la escritora y guionista de cine y televisión Liliana Escliar despliega en “Tumbas rotas” (editada en marzo del corriente por Tusquets editores) lo mejor de la novela negra y nos hace partícipes de una historia cruda en la que un hombre que fue atormentado por el mal ahora sale en su búsqueda, de cementerio en cementerio.

En una entrevista con RÍO NEGRO, la ganadora del Premio Planeta del año 2000 y guionista de cine y televisión –ha escrito, entre otros, los guiones del policial “Malicia” y las series “Se presume inocente” y “Mujeres asesinas”– explica detalles de su proceso de escritura y expresa su interés por el género policial, que primero la enamoró como lectora y más tarde la desafió como escritora: “La idea de armar tramas complejas, mostrar y esconder las pistas, engañar contando, me resulta muy atractiva. Me divierte y espero que entretenga al lector”, afirma.

P- ¿Por qué elegís tratar tópicos como la necrofilia en tu último escrito?

R- Los cementerios siempre me resultaron un escenario atractivo. Estos tópicos son provocaciones del Lobo y, como tales, pistas para descubrir los crímenes. No están en el centro de la trama y permiten que la investigación sea lo suficiente compleja.

P- Un aspecto peculiar en la novela es que el “centro de operaciones” de Parodi y sus aliados es una librería y a menudo aparecen referencias bibliográficas de autores reconocidos. ¿Qué papel ocupa la ficción en tu escritura?

R- La librería de Parodi, Negra y criminal, es un homenaje a una hermosa librería de género negro que existía en Barcelona. Me gusta que las novelas funcionen como referencistas, que le cuenten al lector que existen muchos libros imprescindibles. En cuanto al lugar que ocupa la literatura en mi escritura, estoy convencida de que escribo porque he leído.

P- Por momentos parece que la realidad es tan cruel como los acontecimientos que se suceden en la novela, ¿hay una crítica solapada a la sociedad actual de tu parte?

R- No sé si es una crítica. Es una foto de la sociedad. Me encantaría que se me acuse de tener una imaginación negra y desbocada pero eso no sucede. Como decís, todos los acontecimientos de la novela son superados por la realidad.

P- Esa foto de la que hablás es otro rasgo llamativo en tu novela, cada capítulo es conciso, como si se tratara del retrato de una escena particular. ¿Aplicás técnicas propias del guion a la hora de estructurar tus textos?

R- Pienso en imágenes y mi oficio de cada día es el de guionista. No puedo sentarme a escribir hasta que no tengo la foto de la escena. Cuando la veo, el trabajo es describirla lo mejor posible.

P- En tu novela hay una “pandemia de muertos” desperdigados en el país que resulta ser un indicio importante, ¿habrá un caso de coronavirus en tus futuros escritos?

R- Espero que ninguno. Esta vez la realidad superó largamente a la ficción. Cuando esto termine no quiero volver a la pandemia ni en las novelas ni en las pesadillas.

P- Por último, ¿tenés pensada una tercera parte de la saga?

R- Hay una tercera parte de la saga en proceso pero ahora estoy en problemas: no sé si Parodi deberá usar barbijo o no. Me cuesta imaginar cómo serán las calles por las que caminarán los personajes. Mientras, avanzo con otra novela. Esta no me plantea esa dificultad porque sucede en un pasado cercano, prepandemia. Y escribo cuentos para mi nieta, para no extrañarla tanto.

Verónica Pedrosa

