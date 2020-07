La rural de Viedma confirmó su exposición, con remate virtual de hacienda

La Sociedad Rural de Viedma confirmó entre el 10 y el 13 de septiembre próximo la edición 24 de la tradicional exposición que se realiza en forma conjunta con la Asociación Rural de Patagones.

En el marco de las medidas adoptadas por la pandemia, la presidenta de la entidad, Juliana Bugiolacchi; indicó que se hará "una exposición rural virtual" que definió como "algo raro porque no es lo que quisiéramos, pero los cabañeros tienen que vender sus reproductores y los productores necesitamos comprarlos para continuar con la actividad los más razonablemente posible".

Agregó que "esta es la forma que hemos encontrado" junto a la Cooperativa de Patagones y Viedma y explicó que "habrá una plataforma donde los cabañeros van a mandar una pequeña filmación de los animales que van a vender, luego remitirán los animales a la rural y van a quedar al cuidado de la gente de la Cooperativa".

En ese marco se realizarán los procedimentos habituales "como la revisión de los animales, la jura, los compradores van a ir el sábado a ver los animales que estén en el predio y el domingo se hará el remate".

La dirigente reclacó que "esta vez sólo estarán los animales no estará la muestra de la industria" ni "tampoco el vínculo que se da con la gente de la ciudad que puedan ver los animales o las herramientas que se usan para trabajar, tampoco el contacto entre el público y los cabañeros".

Bugiolacchino dijo que "no creemos que esto vaya a mejorar, por eso no tenía sentido estar postergando la fecha y se va a hacer el segundo fin de semana de septiembre" porque "hace falta comprar los reproductores, que la vida siga lo más normal posible, seguir dando trabajo, seguir produciendo, no desconocemos la existencia del coronavirus, pero es importante que la economía funcione para que todos estemos un poco mejor".

Adelantó que "si la situación mejora se podrá hacer con público" pero por ahora "hay que tratar de hacer lo que se pueda" y comentó que "las otras sociedades rurales de la provincia han corrido las fechas".

Para la dirigente local "los cabañeros han trabajado todo el año para presentar sus reproductores y los productores necesitamos comprarlos para mejorar nuestros rodeos" y dijo que "en un momento había algún temor sobre qué podría pasar con el remate, pero en el país ya existen con esta modalidad virtual desde hace rato. No es lo mismo, pero funcionan, cuando termine esta situación podrán convivir los remates virtuales con los presenciales, pero por ahora es la herramienta que tenemos".