El abuelo de Agostina Vega reveló que a la madre ya le informaron del crimen: «La tuvieron que sedar»

Miguel, el abuelo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, reveló que la madre ya fue informada del crimen. Dijo que Melisa Heredia recibió la noticia con acompañamiento profesional ya que se encuentra internada. “Ya le dimos la noticia. La tuvieron que sedar”, dijo.

Claudio Barrelier, que se encuentra detenido, es el principal acusado por el hecho en Córdoba.

El mensaje del abuelo de Agostina Vega

En diálogo con TN, Miguel describió que su hija «está muy mal, realmente muy mal”, tras recibir la dura noticia. Además. sumó que presenta un cuadro de deshidratación y complicaciones renales.

Horas antes, Miguel defendió a su familia de las distintas versiones que circularon en las últimas horas y aclaró que “se hablaron cosas de mi hija que no tienen nada que ver; ella no está imputada ni investigada”.

Sobre el estado de salud de la madre de la menor, precisó que pasó la noche contenida por familiares y con asistencia médica, al tiempo que especificó que «fue medicada, le dieron un calmante, durmió bien» y que le informaron que ya había desayunado. También insistió en que su entorno es ajeno a cualquier sospecha y remarcó que «somos una familia unida, somos buena gente, todo el mundo nos conoce. Todo lo que están hablando de ella es mentira».

Con respecto al avance de la causa y a la investigación judicial por el asesinato, el abuelo de la víctima se mostró firme y aseguró que continuará con las movilizaciones para exigir justicia.

«Voy a seguir con las marchas. No voy a parar hasta que esté el último responsable preso», continuó en diálogo con los medios desde la puerta de su casa, y remarcó que cree que el detenido no actuó de manera solitaria al manifestar que «estoy convencido de que hay más gente implicada. El fiscal nos dio indicios de que hay más gente implicada».

Con visible malestar, el hombre cargó contra el principal sospechoso, Claudio Barrelier, y exigió el máximo castigo para los autores del homicidio. «Quiero que todos los responsables se pudran en la cárcel. Lo que le hicieron a mi nieta no tiene perdón de Dios. Él va a seguir con su vida y yo a mi nieta no la voy a tener más».

Caso Agostina Vega: la hora del crimen según la investigación

El Ministerio Público Fiscal precisó que el femicidio se cometió en un rango temporal específico: entre las 23:30 del sábado 23 de mayo y las 2:00 de la mañana del domingo 24. Los investigadores ubicaron la escena del asesinato en la vivienda del acusado, sobre la calle Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico.

Mientras avanzan los peritajes y se espera que mañana se conozcan los resultados de la autopsia.

Con Noticias Argentinas y TN