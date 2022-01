La tabla de los tiempos en la Regata sigue en poder del Gringo

Si uno llama a Héctor Campisi por su nombre, es probable que en el medio del río no responda al llamado. Es para todo el entorno de la Regata, Campisi es el Gringo, a secas. Y no hay confusión que valga.



El Gringo es un entrañable personaje que colabora año a año con la Regata, encargándose de cargar los tiempos de todas las categorías de la travesía, una labor sensible como pocas dentro de la prueba.



Siempre con el listado completo de los participante a mano, o el detalle de cuántas banderas tendrá cada etapa del día después del balizado, el Gringo no se despega una tabla que le sirve de apoyo de todos estos papeles.



“La tabla tiene como 20 años, y lo uso desde los tiempos en que colaboraba en el Desafío Norpatagónico de cross country, que unía Bariloche con Viedma. Así que está tablita ha andado por todos lados, a campo traviesa y también acá al lado del río”, asegura Campisi en la previa a la largada de un nuevo parcial de la travesía.



El Gringo está junto a la Regata hace 14 años y ante la consulta sobre qué época de la prueba le gustaba más, asegura los tiempos de “la regata larga, con sus 12 etapas y dos semanas de competencia. Eso era fantástico, muy lindo. Ojo que esto también es muy lindo. Ver cerca de 200 botes alineados para ir al agua es maravilloso, desde que yo estoy en la Regata jamás se ha visto tanta cantidad de botes. Son otras épocas también”.



Como son otros tiempos, la labor casi artesanal que realizaba el Gringo y su computadora cargando los tiempos de todos los palistas, ahora se ha simplificado con otras tecnologías que aportar precisión y rapidez en los cómputos finales. “Se está trabajando con otros sistemas y estamos más tranquilos. No es como antes, donde a veces me tiraban la bronca algunos palistas o ustedes, los periodistas, porque no tenían los registros en tiempo y forma”.