La tragedia con 3 muertos en una ruta de Neuquén se cierra sin responsables

El 8 de diciembre del año pasado, a las 17.30, un Chevrolet Corsa con seis personas en el interior se despistó de la ruta provincial 8 por la que circulaba y cayó, con las ruedas hacia arriba, en un canal de riego cerca de San Patricio del Chañar, Neuquén. Tres de los ocupantes, adolescentes de entre 16 y 18 años, murieron ahogados. Menos de un año después, el caso está cerrado sin responsables. ¿Por qué?

El Corsa modelo 2000 circulaba por la Ruta Provincial 8 en dirección a Playa Bonita, en el lago Mari Menuco. Era una tarde de domingo.

El vehículo es pequeño y de 3 puertas. De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal lo conducía V. H. (42) y a su lado viajaba su pareja C. R. (43).

En el asiento de atrás había tres adolescentes varones: A. C. (16), J. F. (17), N. A. M. (16) y una mujer C. A. C. F. (18).

Las pericias realizadas luego del accidente determinaron que el conductor V.H. tenía 1,76 gramos por litro de alcohol en sangre. El vehículo se encontraba "en buen estado de uso y conservación".

El rodado pasó sin inconvenientes por un puesto policial instalado en el cruce de las rutas 8 y 7.

De inmediato otros automovilistas realizaron tareas de rescate. (Archivo)

Apenas un poco más adelante, en el cruce de la Ruta Provincial 8 y la picada 11, cuando circulaba a una velocidad de 38 kilómetros por hora según las pericias, "abandonó de manera imprevista la calzada hacia la banquina oeste dando inicio a una maniobra de derrape por un espacio de 12,30 metros, para luego caer al canal de desagüe".

Quedó en posición invertida, sumergido en el canal, y el resultado fue trágico: N. A. M. y J. F. murieron en el acto, y C. A. C. F. llegó sin vida al hospital.

¿Por qué despistó?

C.R., la mujer que viajaba en el asiento del acompañante, era madre de uno de los fallecidos. Declaró el mismo día del accidente que el conductor "mordió la banquina, ella se asustó, luego de lo cual lo tomó del brazo realizando un movimiento brusco hacia el lateral Oeste donde se ubica el canal aluvional paralelo a la ruta". El Corsa siguió su recorrido unos metros y cayó al canal.

El adolescente A.C., el único de los que iban en el asiento trasero y sobrevivió, corroboró esta versión. Declaró ante la fiscalía que la mujer C.R. "tomó el volante y volanteó, lo que generó que el automóvil se saliera de la vía y se fuera hacía la banquina, terminando en el canal de riego".

Conducta atípica

En una audiencia realizada el 24 de julio pasado, la fiscal Sandra Ruixo formuló cargos contra C.R. por homicidio culposo, pero la jueza Ana Malvido entendió que la conducta de la mujer era atípica y no constituía delito por no estar descripta en el Código Penal.

Días después, el 19 de agosto, la fiscal llegó a la misma conclusión: "resulta ajustado a derecho proceder a la desestimación del caso, en coherencia con lo resuelto por la Jueza de Garantías".

Dispuso además devolver todas las pertenencias secuestradas a las personas involucradas en el caso.

El padre de una de las víctimas solicitó la revisión de la decisión fiscal. Se programó para ello una audiencia para noviembre.