La travesía que se transformó en una historia de supervivencia

“Es increíble lo que puede hacer un ser humano en situaciones extremas”. Esa fue la enseñanza que les dejó a Fernanda Hernández y a Cristina Artur el haberse perdido en Primeros Pinos. La noticia se conoció el lunes por la tarde, casi al mismo tiempo del rescate. Pero ellas y los otros seis integrantes del grupo llevaban más de 24 horas de travesía que habían hecho mella en sus esperanzas, luego de caminar toda la noche para no morir de frío.



Ambas mujeres son compañeras de trabajo y habían realizado travesías en la montaña anteriormente.



A las 9 comenzó la caminata, pero el viento blanco apareció antes de que hicieran cumbre. “Cuando llegamos no estuvimos ni dos minutos porque no había visibilidad”, describió Cristina. A las 15 comenzaron a bajar, pero fueron por una ladera incorrecta siguiendo al guía, contaron las mujeres. En ese trayecto encontraron a dos montañistas de Cutral Co y, aunque siguieron caminos separados, el equipo de comunicación que ellos llevaban fue clave para que el Ejército los ubicara.



Por idea del guía trataron de volver a la cumbre para buscar el sendero correcto. Tuvieron que escalar por el hielo sin el equipo necesario, por lo que derrapaban o quedaban colgando en el aire. “Nos hizo escalar con sogas, hasta que en un momento pedimos bajar porque ya se nos estaba yendo la luz”. Las dos aseguraron que contaban con el equipo necesario para la actividad prevista aunque, no así, para pasar la noche y escalar sobre las laderas congeladas. “No teníamos ni grampones ni piquetas para escalar en el hielo”, señaló Cristina y comentó que varios compañeros derraparon.



Caminaron toda la noche, con un pequeño descanso a las 2 de la mañana. “Si parábamos sabíamos que nos íbamos a congelar”, destacó Cristina.



Fernanda Hernández y Cristina Artur contaron su experiencia en la montaña. (Foto: Florencia Salto)

Recién el mediodía del lunes el guía admitió que estaban perdidos y Fernanda empezó a creer que no iban a volver a sus casas. No sabía que alguien había hecho la denuncia en Zapala al notar que su familiar no había ido a trabajar y un grupo especializado del Ejército los encontraría a las 16.30. “Fue emocionante ver cuando llegaron a rescatarnos. Hicieron un trabajo humano increíble”, agradeció.



Para constatar el buen estado de salud de los rescatados, el fiscal Marcelo Jofré tuvo que viajar hasta el lugar porque no hay señal de celular, otro aspecto que complicó la situación. Luego surgió la duda sobre si la empresa que organizó la expedición tenía habilitación para esta actividad, pero a la mañana siguiente el Ministerio de Turismo aclaró que contaba con el permiso.



Sin embargo, eso no significó que el guía estuviese capacitado para la situación que les tocó enfrentar, según la opinión de las mujeres. Señalaron que no avisó de la excursión a las autoridades correspondientes y que tampoco tenía las frecuencias para comunicarse por radio con el Ejército o la Policía.



También cuestionaron que se les asignara un solo coordinador cuando corresponderían dos, uno cada cuatro personas. Cristina resaltó que el guía tampoco quiso encender un localizador satelital con el que contaba y que lo prendió su compañera recién el domingo, cuando él se fue a buscar otro camino.



A pesar de su malestar, no iniciarán acciones legales. “Hay que estar en esa situación. Agradecemos que por lo menos nos bajó del cerro”, concluyeron.

Lo que hay que saber antes de emprender un trekking

Las cuestiones a tener en cuenta antes de emprender una actividad de trekking son varias. En principio, desarrollar la actividad con un guía de montaña y habilitado tanto en provincia con en Nación –por los Parques Nacionales- es uno de los principios básicos.



El guía de montaña Héctor “Chicho” Leiva, quien participó con su grupo en el último rescate, explicó: “la clave está en la gestión del riesgo”, o sea, mitigar los riesgos con la identificación de peligros.



Si bien es una actividad donde se busca la desconexión y el disfrute, también es 100% estructurada para evitar problemas. Además de contratar un guía habilitado, hay que buscar información de la actividad a realizar: graduar la dificultad por la cantidad de horas de marcha, el desnivel -que es más importante que la distancia-, el tiempo y el compromiso técnico del lugar.



El guía deberá contar con el equipamiento necesario para la actividad porque el pasajero lleva lo mínimo. Sin embargo, si la salida a la montaña se hará por cuenta propia, todos esos elementos también tendrán que incluirse. “Si quiero ir solo, está muy bien, pero no pasando por alto todas estas herramientas”, aclaró Leiva.

Piden chequear que las empresas tengan habilitación

Con el rescate confirmado las miradas se posaron sobre la empresa que organizó la travesía. Desde el Ministerio de Turismo confirmaron que tenía habilitación y explicaron que este tipo de información se puede chequear en la web antes de contratar un servicio. Sin embargo, en la web de la cartera la información no es fácilmente ubicable, pero se puede localizar a través del botón “Qué hacer”.

La habilitación es un elemento de seguridad para los turistas porque se garantiza la formación profesional de quienes prestan el servicio. Si bien los permisos se otorgan durante tres años, cada temporada se solicita la renovación de documentación específica, resaltó Stella Sano, del área de Servicios de Turismo de la provincia.