La trilogía de Beckett, con acento argentino

La trilogía de Samuel Beckett es una de las obras literarias más importantes del siglo XX: las novelas que la componen -"Molloy", "Malone muere" y "El innombrable"- acaban de ser actualizadas en la Argentina con una nueva traducción que sigue poniendo en vigencia y valor este clásico de las letras de todos los tiempos.

Cuando el sello argentino Ediciones Godot consiguió los difíciles derechos que desde hace décadas tenía la editorial española Alianza, le propusieron al escritor y traductor Matías Battistón (Buenos Aires, 1986) hacer una nueva versión de las tres novelas para una edición que tuviera un enfoque algo más amplio y que incorporara diversos elementos que salieron a la luz desde las traducciones anteriores.

La trilogía es el inicio de la etapa en la que Beckett, nacido en Dublín (1906), deja de escribir en inglés y aborda el francés como lengua literaria para profundizar la mirada trágica del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Los tres textos describen este mundo contemporáneo a través de imágenes grotescas que dan fuerza al patetismo y a la desolación en la que vive el hombre. En esta saga, para el novelista irlandés ni la muerte constituye una respuesta al mundo sin sentido de la locura, la soledad y el anonimato en la que sobreviven sus personajes.

Es la primera vez que toda la trilogía es traducida por una sola persona al castellano, cuando antes siempre se la desmembró entre varios traductores que trabajaron con criterios distintos. Por ese trabajo, Battistón obtuvo una beca de traducción en Irlanda que organiza el Trinity Centre for Literary Translation.

Además de traducir a Beckett, también lo hizo con autores como Édouard Levé, W. B. Yeats, John Cage, Fernando Pessoa y John Waters

En 2016, Battistón fue designado traductor en residencia en Trinity College Dublin, y ha recibido becas del Programa Looren América Latina y la Fundación Jan Michalski en Suiza, de la ALCA en Francia, y del Fondo Nacional de las Artes.

P: ¿Cómo pensás que se actualiza la trilogía y la figura de Samuel Beckett en el siglo XXI?

R: La trilogía es sobre la desintegración, el absurdo y la resistencia, que vendrían a ser, me parece, tres ejes de nuestra vida diaria, hoy por hoy. Son, además, tres obras con referentes muy difusos, que saben acomodarse o incomodar a lectores sin importar desde dónde se las lea. Pero antes que nada son pruebas de todo lo que puede hacerse, y lo que queda por hacer, con la lengua, o con el fracaso de la lengua, ¿no?

Beckett tiene un negativismo que entusiasma y que, quizás a pesar suyo, termina siendo celebratorio, a diferencia de cierto optimismo o triunfalismo que circuló en años posteriores y que termina teniendo un efecto, me parece a mí, más bien fúnebre. Estas tres novelas siguen causando tanta inquietud y tanta gracia como en el momento de su primera publicación.

Creo que toda traducción nueva es justificable, siempre y cuando, justamente, haga algo nuevo. Y los clásicos son obras que no se agotan, que pueden abordarse desde cantidades de ángulos distintos, que ante cualquier excusa vuelven a circular con fuerza. Y una traducción siempre es una buena excusa". Matías Battistón.

P: ¿Cuáles son los aportes que la lengua rioplatense le da a una traducción del francés y de Beckett en particular?

R: La de Beckett es una lengua descentrada, exiliada, que en cierto sentido busca destruirse. No me parecen rasgos atípicos del Río de la Plata. Por otro lado, creo que para lectores de América no está mal que circule una versión que está más cerca de nuestros giros, que permita que las partes más naturales o incluso confianzudas de la prosa de la trilogía tengan cierta espontaneidad y, por contraste, que las partes más enrarecidas o más extrañas cobren relieve, y no que quede todo un poco achatado, para nuestros oídos, por la rareza pareja que muchas veces sentimos al leer algo vertido al español de España. En fin, creo que una versión nuestra le permite a la lengua de Beckett ser extranjera de una manera local.

P: ¿Qué es lo que sentís que se pierde en una traducción? ¿Cuál es tu experiencia en este aspecto?

R: Creo que depende. En un nivel muy general, por supuesto, está la pérdida de la inmediatez: toda traducción, por lógica, está mediada, mete en el medio a otra persona, que es la que traduce, y eso puede llevar a cierto recelo. A que se la lea de antemano desde la sospecha, digamos. En esos casos lo que suena demasiado raro, o incluso lo que suena demasiado cercano o local, se termina viendo como supuesta prueba de la influencia indebida del traductor. Pero quizá sea mejor concentrarse en lo que se gana en traducción. De hecho, hasta la sospecha puede sumar a la lectura, ¿no? La intriga de saber dónde termina el original y dónde empieza la traducción.

P: ¿Cómo trabajás el cambio de cultura y de época en una traducción?

R: La época y la cultura atraviesan prácticamente todos los aspectos no solo de una obra, sino también de cómo se lee y se entiende esa obra, y lo mismo pasa con las traducciones en sí: dependiendo del momento y del lugar, por “traducción” pueden entenderse muchísimas cosas distintas. Qué significa traducir la “Divina Comedia”, por ejemplo, no va a ser lo mismo si hablamos de Bartolomé Mitre que de Jorge Aulicino, a pesar de no ser, dentro de todo, dos traductores tan alejados.

Matías Battistón, traductor al castellano de la trilogía de Samuel Beckett.

En el caso puntual de la trilogía, Beckett trabaja relativamente poco con su actualidad inmediata en términos de referencias concretas a lugares, personas o hechos históricos (al menos en un nivel superficial, aunque sí hay varios guiños en los tres libros), pero mucho con el habla del momento, con los giros que circulan cuando escribe. De hecho, el uso del francés cotidiano en estas tres novelas marca un quiebre con la representación que tenía la oralidad en la literatura francesa, que tiraba más bien al realismo documental o al registro paródico, humorístico. En Beckett los registros por momentos enloquecen, directamente. Todo eso traté de llevarlo a nuestro idioma, a las propias tensiones que recorren el castellano.

P: ¿Pensás que las traducciones de los clásicos envejecen, por el contrario de la condición original del clásico?

R: No creo que toda traducción necesariamente envejezca, ni que sea necesariamente malo que envejezcan las que envejecen. Sería como una gerontofobia textual, ¿no? Pero sí es cierto que en muchos casos se dan suficientes motivos como para justificar una nueva traducción. Es más, en teoría creo que toda traducción nueva es justificable, siempre y cuando, justamente, haga algo nuevo. Y los clásicos son obras que no se agotan, que pueden abordarse desde cantidades de ángulos distintos, que ante cualquier excusa vuelven a circular con fuerza. Y una traducción siempre es una buena excusa.