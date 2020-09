La viuda del policía asesinado dijo que su trabajo "era su pasión"

La familia de Juan Pablo Róldan, el Policía Federal asesinado en Palermo, expresó cómo vivió el trágico hecho por el que se decretó duelo nacional.

"El era féliz siendo policía, era su pasión, lo que le gustaba hacer. No estaba conforme con las leyes y con que un policía no puede ejercer como debería ser porque puede terminar preso", señaló la viuda, Carolina.

"Siempre me daba miedo, nunca me gustó que fuera policía, él lo amaba, lo llevaba en la sangre, era su sueño. En algún momento pensó (dejarlo), pero no sabíamos, si dejaba no íbamos a tener de qué vivir, era su profesión, su todo", agregó.

Roldán fue apuñalado por un hombre en pleno centro porteño en la tarde de ayer. El policía respondió los ataques con un disparo por el que posteriormente el agresor también falleció.

El hecho reavivó la polémica sobre la habilitación de las pistolas Taser. Al respecto, la viuda del inspector opinó que él se "hubiera salvado porque estaba hablando con una persona peligrosa que mentalmente no sabía lo que estaba haciendo".

La mujer destacó la vocación de su esposo con su trabajo. "Si íbamos a cualquier lugar, y él estaba de civil, estaba de franco, se topaba con algún problema, era el primero en salir para ayudar…yo le decía 'pero no estás trabajando' y siempre me decía: 'no importa, yo soy policía y esté de franco o esté como esté yo tengo que interceder porque es mi trabajo'", aseguró.

Roldán tenía 33 años y junto a Carolina tuvo un hijo de 4 años. "No quiere ver a nadie, esta en la habitación, enojado", comentó la madre sobre el chico.