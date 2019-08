Lanata sobre la medidas económicas de Macri: “parece que quiere comprar votos”

Jorge Lanata, en la apertura de su programa “Periodismo para Todos”, sostuvo las medidas que anunció el Gobierno nacional tras la derrota en las PASO "son patéticas". “No podés darle a la gente en 3 meses lo que no le diste en 3 años”, criticó el conductor.

"Suena cínico, ¿para qué lo hacés?, ¿los estás comprando?", se preguntó Lanata en su editorial. “¿Por qué ahora les das cuando no les diste antes?, ¿querés comprarlos, querés que te voten comprándolos?”.

Sobre la renuncia de Nicolás Dujovne al ministerio de Hacienda, consideró que "ratifica que el poder cambió de lugar", dijo Lanata en relación a la victoria de Fernández en las últimas elecciones.

"Nadie esperaba estos números en las elecciones: ni Cambiemos ni los K. Esto indica que ambos están lejos de la gente, porque si no los hubieran previsto", afirmó el conductor. "¿Entonces qué pasó? Yo creo que los cambios son lentos, que en tres años (aun cuando este haya sido un buen gobierno) no alcanza para cambiar, hay que laburar mucho más y ser mejores de los que somos. Quizás antes la gente votó espantada de la corrupción y, ahora, que ve que con la corrupción no se hizo casi nada, vuelve al pasado", expresó Lanata.

"Macri desde que empezó su gobierno busca una épica. Y es muy difícil tener una épica del ajuste. Sin embargo, ahora encontró una épica: es ver si puede remontar estos números. Entre tanto, en el peronismo creen que lo que tienen que hacer es 'ponerse en modo avión', ver pasar la catástrofe, tratar de no meter la gamba y ganar las elecciones. Esperar que el ajuste lo haga el mercado o el macrismo y después llegaría el peronismo a salvarnos. Sin embargo, es una actitud peligrosa porque se los puede llevar puesto a ellos", concluyó.