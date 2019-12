Las 10 frases de Riquelme en Intrusos

A cuatro días de las elecciones en Boca, Juan Román Riquelme sigue con la campaña. El 10 decidió interceder por primera vez en la política del club y va como candidato a vice segundo de Jorge Amor Ameal y el candidato a vice primero Mario Pergolini.

Luego de haber declarado la semana pasada en programas deportivos, llamó la atención que Román aceptara la propuesta de Jorge Rial. Hubo varios rumores al respecto de supuestos aprietes del sector de Angelici para con distintos periodistas deportivos. Según trascendió, la previa de la nota de Sebastián Vignolo en Fox al actual presidente xeneize incluyó intentos de boicot a al reportaje y llamados a las autoridades del canal.

Por esta razón, Riquelme habría visto acotado su margen de acción en el vínculo con los programas más vistos y escuchados. A partir de allí, Rial lo contactó para elevar el rating de su programa, más habituado a los chimentos que a la parte deportiva.

Román tocó varios temas, la mayoría de ellos relacionados con las elecciones que se vienen y el futuro de la institución si su lista llega a ganar como indica la tendencia. Aquí las frases más relevantes:

-''Los hinchas de Boca queremos mucho a Tevez. Carlitos es alguien a quien queremos mucho. Y todavía tiene cosas para darle al club. Él tiene que volver a recuperar la alegría que tenía de chico. Lo quiero siempre en mi equipo. Hay que cuidar a los que nos dieron alegrías''.

-''La gente me quiere más de lo que me puedo imaginar. Tengo muchas ganas de volver al club''.

-''Si el fútbol femenino se organiza, la Selección Argentina va a ser una potencia''.

-"Me haría cargo del fútbol de Boca, desde la primera al femenino, junto con mi grupo con el que vengo trabajando desde hace varios meses: Battaglia, Cascini, Bermúdez y Delgado".

-"El hincha de Boca tiene que entender que yo no voy a gobernar. El presidente va a ser Ameal".

-"Macri me llamó porque estaba preocupado. Le dije que, si el lugar en el que está, me llama, es que al club lo quiere. Me pidió que me reuniera con Angelici. Entonces mandé a mí representante. No tenía ganas de verlo. Pero era un pedido del presidente de mi país".

-''Cuando ascendimos con Argentinos, quise volver 6 meses para retirarme en Boca. Angelici dijo 'mientras yo sea presidente, Riquelme acá no vuelve más'. Y ahora se queja porque no voy con él. Es graciosísimo''.

-''Si ganamos, ya tenemos al técnico. Queremos que Boca juegue a atacar en cualquier cancha. En la de River, en la de Tigre o en cualquier otra. A nosotros no nos gustó ver a un 9 jugando de volante derecho. Entendemos que los jugadores tienen sus lugares donde rinden. Queremos jugar en cualquier cancha como lo tiene que hacer Boca: buscando ser protagonista''.

-''Fueron los peores cuatro años de la historia de Boca''.

-'' Mi partido despedida no va a ser por Copa Argentina. Seguramente sea a mitad de año. Quiero que esté Messi''.