Las 10 noticias que signaron el 2020 en Bariloche

El año de la pandemia

El primer caso de coronavirus demoró en llegar a Bariloche. Recién el 3 de abril se confirmó el primer contagio en un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Todos los integrantes de las fuerza en Bariloche fueron aislados de inmediato.

Al día siguiente, Bariloche ya registraba 4 casos activos. En los últimos meses, el virus no dio respiro y la curva no paró de crecer en Bariloche. El último día del año cierra con 1122 casos activos y 115 muertes.

Este miércoles, los trabajadores de la salud debieron despedir al enfermero Carlos Burgos que murió a causa de Covid, después de permanecer siete días en terapia intensiva. “Ya tenía 60 años Podría haberse retirado y optó por seguir trabajando porque hay escaso persona. Les pedimos a la gente que se siga cuidando”, dijeron sus compañeros entre lágrimas.

Foto: archivo

Mascardi en ebullición

En agosto, cientos de personas decidieron manifestar por la ola de violencia en Villa Mascardi. Intentaron expresarse frente al predio que la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu ocupa desde noviembre de 2017 pero la policía cortó la ruta 40 para impedir un enfrentamiento ya que según manifestaron, en el lugar había gente quemando neumáticas y con gomeras.

El 6 de noviembre, el juez Bernardo Campana reafirmó la decisión del juez de Garantías de Bariloche, Martín Arroyo, queordenó restituir la propiedad privada al Obispado mediante el desalojo de los ocupantes. “¿Cuándo va a ser el desalojo? ¿Podemos saber? Van a ir a matarnos y vamos a estar esperando. ¡Juez estúpido!”, gritó María Nahuel al término de la audiencia.

Hasta ahora, no se llevó a cabo el desalojo. El 15 de diciembre, la fiscal federal Sylvia Little encabezó una inspección ocular con más de 100 uniformados. “Estamos dispuestos a dejar todo por el territorio, es lo más sano que tenemos, si no tenemos el territorio preferimos estar muertos”, dijo un joven de la comunidad mapuche que, encapuchado, habló con la prensa tras el operativo federal.

Foto: archivo

55 jornadas de paro de transporte

En abril, los choferes comenzaron a reclamar por atrasos en los pagos y sueldos desdoblados. La situación fue agravándose por la merma de pasajeros y la demora de los subsidios nacionales. Las protestas se reiteraron todos los meses, llegándose a registrar 55 días de paro en 8 meses.

Los mismos trabajadores aseguraron que nunca vivieron “una situación crítica como ésta”. El intendente Gustavo Gennuso cuestionó al gremio UTA por las medidas de fuerza y el gremio, a su vez, criticó “la falta de gestión” del municipio.

En los últimos días, el gobierno municipal intentó avanzar con “una contribución” al combustible, de 0,75 centavos por cada litro de combustible, para destinar al transporte urbano de pasajeros.

Foto: archivo

Emergencia habitacional

El Instituto Municipal de Tierras y Viviendas presentó 20 denuncias por usurpaciones de tierras de dominio municipal en lo que va del año. Solo en febrero, hubo 20 ocupaciones y el segundo brote se registró a fines de agosto. El Ministerio Público Fiscal imputó a 150 personas por el delito de usurpación.

Si bien el registro del Instituto Municipal de Tierras tenía anotadas a las 10.000 personas para acceder a un lote, se realizó una depuración y quedaron 5.000.

En la última sesión del año, el Concejo Municipal aprobó el Programa Hábitat que avala la venta de cinco lotes municipales en el oeste para el desarrollo de obras de infraestructura en terrenos sociales. Bariloche adhirió también al “Programa Provincial Río Negro Suelo Urbano”, presentado por la gobernadora Arabela Carreras.

Foto: archivo

Inauguración de la planta depuradora

Por videoconferencia, el presidente Alberto Fernández inauguró la planta depuradora de líquidos cloacales de Bariloche. La obra comenzó en el 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri debido a las fuertes críticas por los derrames de efluentes cloacales al lago Nahuel Huapi.

La planta fue construida con fondos del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento con un presupuesto inicial de 298 millones de pesos.

De esta forma, se logró duplicar la capacidad de las instalaciones ya existentes, y está en condiciones de servir a una población de 190 mil personas. De todos modos, la planta depuradorafuncionará con un "by pass" hasta que se concluya la obra del colector costanero que comenzó a ejecutarse meses atrás, luego de una segunda licitación.

Foto: archivo

Tragedia en Catedral

El 27 de julio, una avalancha arrastró varios metros a Mario Ruiz, el jefe de Patrulla del cerro Catedral, ocasionándole la muerte. Su compañero Oscar Arellano sufrió politraumatismos.

Ese lunes, Ruiz realizaba una recorrida de rutina por el sector norte del cerro para establecer el Plan de Intervención de Desencadenamiento de Avalanchas (PIDA), cuando se produjo el desprendimiento de una placa.

No bien detectaron el accidente, los patrulleros dispusieron la búsqueda de los dos compañeros desaparecidos. Encontraron de inmediato a Arellano y a unos 250 metros comenzaron a recibir la señal del equipo activado del jefe de la Patrulla que murió a causa de un traumatismo de cráneo.

Todos quedaron en shock en el cerro Catedral. Los compañeros de Ruiz lo recordaron como un gran profesional y como una excelente persona.

Mario Ruiz, un especialista en seguridad en la montaña (Archivo)

Avalancha en Baguales

A comienzos de septiembre, una avalancha sepultó en la nieve a un hombre de 39 años que practicaba snowboard en una zona donde se realizan travesías de riesgo, en el complejo Baguales, que administra el extenista Gastón Gaudio, en cercanías del lago Guillelmo.

La víctima que no era residente de la zona fue identificada como Agustín Crupi.

El accidente revivió la polémica por la presencia de turistas y personas foráneas en Bariloche y la región, que arribaban con permisos especiales otorgados a nivel nacional en vuelos privados y a través de traslados terrestres por la ruta nacional 40.

Foto: archivo

Búsqueda desesperada

Desde el 9 de diciembre, la Prefectura Naval Argentina busca en el lago Moreno algún indicio de Andrés Quinteros, el muchacho de 37 años, que cayó al darse vuelta el kayak en el que pescaba.

No llevaba salvavidas e intentó llegar a nado a la costa, pero nunca lo encontraron.

Su compañero, Marcelo Vera, quedó aferrado al kayak y pudo salir con la ayuda de gente que tomaba mate en la costa.

En un primer momento,Prefectura destinó varios buzos y tres embarcaciones al plan de rastrillaje. También participaron motos de agua y un helicóptero. El jefe de Prefectura, Miguel Curual, explicó que hoy permanecen sólo con una embarcación.

Su familia llevó a cabo una misa en el lugar del accidente y su tío propuso hacer un sendero que una los dos extremos del lago Moreno en homenaje a Andrés.

Foto: archivo

Reapertura turística

Después de 10 meses de pandemia y de inactividad, el 5 de diciembre, la reapertura turística a nivel nacional en Bariloche reavivó las esperanzas para una buena parte de la población. La reducción de requisitos para ingresar a la ciudad favoreció la llegada de visitantes.

Desde la Cámara de Turismo de la ciudad, advirtieron que las reservas se mueven con lentitud pero todo indica que van a crecer los primeros días de enero. Manifestaron también que la ocupación hotelera es baja ya que la gente se volcó a los bungalows y cabañas.

Un dato alentador para el sector turístico fue que Aerolíneas Argentinas incorporó en el programa de vuelos de enero y febrero las mismas frecuencias que el verano pasado, antes de la pandemia, pero con mayor capacidad de pasajeros ya que traerá aviones más grandes.

Foto: archivo

Navidad en paz

Pese a los rumores de saqueos en vísperas de las fiestas que se reiteraron los últimos años, en esta oportunidad no fue necesario movilizar a las fuerzas federales. El gobierno provincial puso en marcha el Operativo Fiestas por el cual entre dos a cuatro agentes del Coer (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate) custodian los ingresos de los supermercados; mientras otro grupo de esa fuerza realiza recorridas de prevención en los sectores comerciales.

La custodia del Coer en los supermercados. Foto: gentileza