Las compañías esperan que Nación defina a un interlocutor oficial

Otro de los problemas que están afrontando las empresas es la falta de definiciones del Gobierno Nacional sobre qué medidas adoptará para el sector. Hasta ahora, el presidente, Alberto Fernández, sólo ha degradado la Subsecretaría de Energías Renovables a Dirección Nacional, pero aún no ha nombrado oficialmente a nadie a su cargo.



Para esa función, había designado a Andrea Polizzotto Bacur, quien se reunió con las empresas y las cámaras, pero nunca llegó a jurar y ya fue desplazada de su puesto sin que aún se conozca quién será su remplazante.

Este cargo es de vital importancia ya que desde allí se decidirá qué hacer con los contratos que las compañías han incumplido, el pago de las multas que les corresponden y sobre la posibilidad de postergar la fecha de inicio de operaciones comerciales (COD por sus siglas en inglés) de los proyectos, para que sea viable su construcción.



“No podemos negociar la postergación de los COD porque no sabemos quién está a cargo y necesitamos una persona para hablar de estos temas”, afirma una fuente cercana a Scatec Solar-Equinor. La empresa noruega está interesada en comprar plantas fotovoltaicas en la provincia de San Juan, que ya tienen vencidos los plazos de construcción.



Algo similar le ocurre a 360Energy, la generadora de Alejandro Ivanissevich, que cuenta con cuatro parques solares que deberían estar terminados en los próximos meses y que aún no ha comenzado con las obras.



Para iniciar el proceso, precisa postergar los plazos del inicio de operaciones comerciales, además de conseguir cerca de 100 millones de dólares de financiamiento.

La falta de medidas oficiales provocó que State Power Investment Corporation (SPIC) pusiera en suspenso las negociaciones con Golden Peaks Capital Energy para adquirir su participación en los parques solares Verano Capital One y Zapata, que la firma Verano Capital tiene que desarrollar en Mendoza. La compañía china paralizó todas las conversaciones hasta que no haya definiciones del gobierno.

Algo parecido le ocurre a Golden Peaks Capital Energy, que está esperando la postergación de once meses del inicio de las operaciones comerciales y la autorización del cambio de las turbinas para las obras en el parque Pampa, afirma Nicolás Ambrosius, presidente de la Cooperativa de Obras Servicios Públicos y Servicios Sociales Limitada de Tres Arroyos.

Firmas extranjeras analizar dejar el país

Vestas Wind System y Nordex analizan cerrar sus plantas de ensamblado de aerogeneradores en lel país durante el segundo cuatrimestre, si no se lanzan nuevos proyectos renovables, afirman dos fuentes cercanas a las empresas.



Tanto la compañía danesa como la alemana tienen trabajo hasta abril en sus fábricas de Campana y Córdoba, que operan en sociedad con Newsan y la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) respectivamente, por lo que podrían suspender o despedir a los cerca de 400 operarios que trabajan en ellas, explican.



A esto habría que sumarles los más de 2.500 empleados que tomaron Metalúrgica Calviño o Haizea-Sica, que producen las torres para instalar las turbinas.