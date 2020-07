Las denuncias por imágenes filtradas en web porno fueron desestimadas

La última marcha del 25 de noviembre, día de la no violencia contra las mujeres en Neuquén. Foto archivo: Oscar Livera.

Unas 30 mujeres de la región descubrieron fotos suyas en un sitio que distribuye pornografía. Muchas de ellas hicieron la denuncia en fiscalías de Neuquén y Cipolletti. Hoy comenzaron a ser notificados que los casos habían sido "desestimados".

"Se desestimaron porque no es delito penal, si constituye un delito civil como una violación a la ley habeas data, de imágenes públicas, pero no pudimos encuadrarla en ningún delito penal", explicó en diálogo con RÍO NEGRO sobre la causa por la cual los casos no pueden seguir su curso en la justicia penal.

"Lo que denunciaron, es tal cual como ellas dicen, pero eso no lo podemos encuadrar en ningún delito penal. Sin perjuicio de que civilmente si es un delito, de que incluso puede ser una violación de los datos personales, que son fuero federal, pero no constituye un delito penal", aclaró Azar.

A su vez, el fiscal señaló que la desestimación de las causas se produjo días atrás pero que "hoy se cursaron las notificaciones", para así darles un plazo a "las denunciantes para solicitar la revisión y que un fiscal jefe decida si están bien desestimadas o no".

Las denuncias se conocieron a mediados de mayo cuando las jóvenes hicieron visible por las redes, y también en la justicia, que sus fotografías habían sido robadas de sus perfiles en redes sociales y que de allí pasaron al sitio que exhibe contenido sexual.