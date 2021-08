Las dudas en torno a la salida de Messi de Barcelona

Hasta ayer, todo indicaba que Lionel Messi arreglaría su continuidad en Barcelona pero desde el comienzo de la jornada de hoy se supo que había complicaciones y el club confirmó la salida del argentino mediante un comunicado.

Después de la reunión del padre de Lio con los dirigentes, los medios españoles alertaron que la situación había dado un vuelco. En una historia llena de versiones desde el intento de partida del año pasado, lo único que podía echar luz al asunto era una voz oficial.

En ese sentido, el comunicado de Barcelona confirmó la salida pero el mensaje fue escueto y confuso. Por un lado, indicaron que ambas partes habían "llegado a un acuerdo". Pero luego aclararon que el nuevo contrato "no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)".

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

Algunos especulan con que puede ser una movida del club catalán para intentar cambiar la normativa de la Liga, que tampoco querría perder a su jugador estrella.

Sorprendió a propios y extraños el anuncio repentino, más teniendo en cuenta la cuestión económica de por medio, a sabiendas de que el fútbol profesional se maneja como un negocio con intereses que no siempre están claros.

Messi quedó libre al finalizar su vínculo en junio y hasta que no firme con otra institución su situación será la misma. Aunque parece no haber vuelta atrás no sería la primera vez que se lo ve lejos y al final no se va.

Por su parte, el presidente Joan Laporta hablará en las primeras horas del viernes sobre el tema en conferencia de prensa y su palabra es muy esperada. Cabe recordar que el titular anterior del club, Josep Bartomeu, dejó la institución en medio de un escándalo de corrupción y enfrentado con Messi.