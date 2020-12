Las Grutas: la gente bailó amontonada como si la pandemia hubiese pasado

Como en cualquier verano previo a esta pandemia. Así se vio anoche el parador de la quinta bajada de Las Grutas. Las fotos y los videos que comenzaron a viralizarse hoy a través de las redes sociales lo demuestran. En ellos se ve gente bailando amontonada sin ningún tipo de restricción. El descontrol, además, incluyó la parte externa del parador, porque una banda contratada por los concesionarios estuvo tocando afuera del sector de pub y, antes y durante la actuación, la gente se aglomeró y permaneció hasta las primeras horas de la mañana.

“A mí me dieron la posibilidad de que, en el parador, que normalmente puede albergar a 800 personas, dejara entrar a 150. Tuve 30 mesas. Y en todo momento se le pidió a la gente que respetara las normas, que no se parara, pero fue imposible. Bailaron al lado de las mesas” relató Fabricio Genen, uno de los concesionarios del lugar.

Sin embargo, las fotos y filmaciones hablan por sí mismas, y muestran una aglomeración similar a la que hubiera podido verse en cualquier verano previo a esta pandemia. Es que ahora, para evitar contagios de Covid 19, deben extremarse las pautas sanitarias.

Con respecto a los controles, llama la atención que el lugar, ubicado en pleno centro, no haya recibido sanciones de parte del área de comercio municipal. “Los inspectores vinieron a mirar lo que pasaba, pero no me dijeron nada”, contó Genen.

La difusión de los videos causó la indignación de vecinos y comerciantes, que durante el año vieron restringidas sus actividades. De hecho, la posibilidad de que se extendiera hasta las 5.30 de la madrugada el horario comercial comenzó a regir el fin de semana pasado. Pero está prohibido aún el funcionamiento de boliches. En el caso de las cervecerías y restaurantes, sólo pueden funcionar como tales, respetando protocolos y sin fomentar el uso de espacios como pistas de baile.

El concesionario informó que “cerré a las 5 de la mañana (de hoy). Media hora antes de lo permitido para lograr que la gente se organizara para salir. Pero, en la playa, afuera del parador, cuando nos fuimos, había como 2.000 personas. ¿Y me reclaman a mí y eso nadie lo vió?", ironizó.

Por otra parte, llamó la atención que, luego de lo ocurrido durante la noche del sábado y la madrugada de hoy, a las 11 de la mañana se realizó un acto oficial en el que el intendente Adrián Casadei (JSRN) junto a la secretaria de seguridad y el jefe de la policía provinciales presentaron el operativo llamado de “seguridad, prevención y servicios” que están poniendo en marcha y se extenderá durante todo el verano.

Pese a esto, la actividad nocturna, al menos en el citado parador y en algunos sectores de la playa, se desarrolló sin restricciones.