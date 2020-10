Las ideas de Bob Dylan van a subasta

Soplaron en el viento durante casi medio siglo las entrevistas perdidas que contienen nuevos detalles sorpresivos sobre el celebrado cantautor Bob Dylan.



Transcripciones de las entrevistas de 1971 con el difunto artista del blues Tony Glover -y cartas que ambos amigos intercambiaron- aparecieron en una casa de subastas en Boston. Los documentos revelan que Dylan tenía el antisemitismo en mente cuando se cambió de nombre y escribió "Lay Lady Lay'' para la cantante y actriz Barbra Streisand.

Algunas de las 37 páginas tipografiadas contienen notas hechas a mano por el propio Dylan, dijo R.R. Auction, que está vendiendo el tesoro de Glover de archivos de Dylan. "Mi trabajo es algo que evoluciona constantemente'', garabateó Dylan en un punto. En otras partes usó un marcador azul para tachar pasajes que evidentemente no le gustaban. "En muchos casos, los textos tachados son más reveladores que las adiciones'', dijo Bobby Livingston, el vicepresidente ejecutivo de la casa de subastas.



Dylan, de 79 años, era muy amigo de Glover, quien murió el año pasado. Ambos incursionaron en la misma escena música de los cafés de Minneapolis. La viuda de Glover, Cynthia Nadler, colocó los documentos en la subasta, que se realizará online entre el 12 y el 19 de noviembre.

El huraño Dylan, quien ganó el Nobel de Literatura en 2016 tras darle al mundo "Blowin' in the Wind'', "Like a Rolling Stone'', "The Times They Are Changin''' y otros himnos de los años 60, nació en Duluth, Minnesota con el verdadero nombre es Robert Zimmerman. Sus conversaciones inconexas con Glover ayudan a explicar el cambio de nombre.

Una conversación del 22 de marzo de 1971 comenzó con Dylan bromeando: "O sea, no hubiera funcionado si me hubiera cambiado el nombre a Bob Levy. O Bob Neuwirth. O Bob Doughnut''.



Pero en adiciones hechas a mano, el tono se torna más serio cuando Dylan se refiere a su identidad judía. "Mucha gente está bajo la impresión de que los judíos son sólo líderes monetarios y comerciantes. Mucha gente piensa que todos los judíos son así. Bueno, solían serlo porque eso era todo lo que estaba abierto para ellos. Es todo lo que se les permitía hacer'', escribió.

En las entrevistas, Dylan también recuerda ese famoso momento en que se tornó "eléctrico'' en el Newport Folk Festival de 1965 en Rhode Island, donde puristas del folk en la multitud lo abuchearon. "Sí, fue una noche extraña'', dijo.

También hay una carta que escribió en febrero de 1962, un mes antes de lanzar su álbum debut, en la que citó al ídolo del folk Woody Guthrie: "A veces me siento como un pedazo de basura andante''.



Tras visitar a Guthrie en mayo de ese año, Dylan escribió esta letra que jamás se hizo pública:

"Mis ojos están secos, creo que me han tendido una trampa / No parezco poder recordar el sonido de mi nombre / ¿Qué te enseñó él?, oí a alguien gritar / ¿Te enseñó a girar y cortarte las alas? / ¿Te enseñó a revelar, respetar, y lamentar el blues? / No Jack, él me enseñó cómo dormir en mis zapatos''.

Por años se dijo que "Lay Lady Lay'' fue escrita para la película ganadora del Oscar de 1969 "Perdidos en la noche'', pero Dylan le dijo a Glover que la escribió para Streisand. No dio detalles sobre la naturaleza de su relación.

Las entrevistas originalmente eran para un artículo que Glover estaba escribiendo para la revista Esquire, pero Dylan perdió el interés y la pieza nunca se completó, dijo R.R. Auction.

Associated Press