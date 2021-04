Las negociaciones petroleras seguirán cuando termine el conflicto de Salud

Convocados por el ministerio de Trabajo y con otra actitud las cámaras de empresas petroleras y los sindicatos del sector se reunieron otra vez, pero no resolvieron nada puntual. Acordaron que hasta que no se resuelva el conflicto de Salud que tiene a Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina paralizada hace ya más de medio mes, no habrá condiciones para avanzar.

“Estamos en las primeras reuniones dentro del marco de la conciliación obligatoria, pero la principal preocupación es lo que estamos viviendo en la provincia de Neuquén, el contexto que hay no es el propicio para negociar paritarias con todo parado. Hemos decidido que avance el tiempo de la conciliación y cuando estén en mejores las condiciones para hacerlo, lo haremos”, confirmó el secretario general de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, en diálogo con Energía On.

Esto no implica que no se volverán a encontrar la semana que viene, sino que las partes continuarán con las reuniones administrativas fijadas por el ministerio de Trabajo, pero no habrá ningún tipo de definición hasta que el contexto en la provincia de Neuquén sea otro.

“La principal responsable de todo esto es la Justicia neuquina que no hace nada. A pesar de las presentaciones de los trabajadores, los sindicatos, las empresas. Está inmovilizada, y cualquier cosa que llegue a ocurrir es responsabilidad de la Justicia”, señaló Pereyra.

El sindicalista detalló que la mayoría de los trabajadores de la cuenca Neuquina están sin trabajar y las empresas ya comenzaron a finalizar contratos a plazos fijo que tenían. Además, que no pueden restablecer los medicamentos en sus clínicas ni farmacias y los trabajadores que necesitan de medicación diaria como insulina “no tienen donde abastecerse”.

“Los compañeros nos dicen, la paciencia tiene un límite, hagan algo desde el sindicato. Y esto es una advertencia muy fuerte que nos están haciendo los compañeros, acá si no hay solución por medio de la Justicia seguramente va a haber soluciones por medio de la movida de las movilizaciones que se va a hacer en los lugares de los piquetes”, adelantó Pereyra en una especie de advertencia a las autoridades.

El gran problema para los trabajadores petroleros lo verán en los próximos haberes cuando no cobre los ítems variables que tienen un fuerte impacto en los salarios. Lo más probable es que esta situación también sea otro motivo que enfrentará a los gremios con las empresas.

“Están buscando el límite y la paciencia se está terminando, cuando cobren los compañeros y no vean las remuneraciones variables que es el componente más fuerte que tiene el salario petrolero, ahí vamos a tener serios problemas”, concluyó Pereyra.

Sin día ni horario confirmado, la Cámara de Explotación y Producción de hidrocarburos y los sindicatos de Petroleros Privados y Jerárquicos se volverán a ver las caras la semana que viene y dependerá de contexto provincial si habrá avances o no.