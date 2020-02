Las Pelotas vuelve al celebrar la Fiesta de la Manzana

La banda Las Pelotas regresa al escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Manzana hoy, después de varios años de ausencia en esta celebración. María Gabriela Martínez, bajista de grupo, habló con RÍO NEGRO sobre los preparativos para la presentación en la noche de rock manzanera.

P- ¿Cuáles son las expectativas para participar este año en la fiesta?

R- Participamos hace 9 años, en la Fiesta de la Manzana del 2011 y nuestros recuerdos son intensos. Es un lugar en donde nos han tratado muy bien y es una fiesta hermosa de gran convocatoria. Me acuerdo que la última vez que fuimos probamos unas manzanas exquisitas. Nunca probé tantas variedades del fruto como cuando fui a Roca. La que más me gustó fue una roja bien oscura, porque su textura no era igual a las que tenemos en Buenos Aires que son mucho más arenosas. Estamos ansiosos, queremos estar sobre el escenario y celebrar con ustedes.

P- La fiesta ha cambiado con el correr de los años, y en esta última edición se incorporó la perspectiva de género.

R- El escenario no será el mismo. Me contaron que en ésta edición se cumplirá con el cupo femenino de las bandas, no se van a elegir más reinas. Me parecen excelente estos cambios y vamos a disfrutar de la fiesta aún más. Los grandes festivales vienen en esta movida como el Cosquín Rock, el de Varadero, en todos hay una grilla variada con participación de mujeres que le dan otra impronta.

P- Hoy ya es otra sociedad muy distinta a la de hace 20 años, pero ¿cómo fue tu incorporación en al grupo?

R- Tocaba en una banda que se llamaba Rey Tinto, y en un show me entero que Las Pelotas estaba buscando bajistas. Pasé mi número y me llamaron a los meses para una prueba. Sin darme cuenta era un bicho raro porque por mi parte me proponía tocar el bajo en un grupo mayormente de hombres. En ese momento, si había una mujer en las bandas se le daban otros papeles como en los coros. Yo tocaba el bajo y nunca pensé que no podía hacerlo porque era mujer. Y por suerte a mis compañeros tampoco les importó y me probaron allá por el año 1993 y quedé.

Para la época era muy raro, por eso hoy celebro estos cambios en la fiesta. Ahora por suerte hay un montón de grupos, un montón de músicas mujeres tocando en diferentes ámbitos. Y esto se dio con la fuerza de todas las agrupaciones que buscan la igualdad.

P- ¿Qué temas van a tocar, cuánto tiempo estarán en el palco mayor?

R- Estamos ensayando y preparándonos para disfrutar de los 60 minutos que nos dieron para la banda. Serán un total de 16 temas en donde queremos recorrer toda nuestra carrera, y vamos a tocar tres temas de nuestro último disco.

También los clásicos infaltables cómo: “Qué podés dar”, “Si supieras”, “Bombachitas rosas”, “Personalmente”, “Será”, son temas que la gente espera y no pueden faltar.