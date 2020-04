Las piezas de cambio que propuso el Barsa por Lautaro y que el Inter rechazó

Inter de Italia rechazó a tres futbolistas que ofreció Barcelona como parte de pago en una probable transferencia por Lautaro Martínez. El club catalán propuso al lateral derecho portugués Semedo, al lateral izquierdo Junior Firpo y al mediocampista croata Rakitic como piezas de negociación, pero ninguno entra en los planes del entrenador de Inter, Antonio Conte.

Rakitic, el jugador de más renombre en la lista de prescindibles del club "culé", expresó su fastidio al respecto y avisó que será él quien decida su futuro futbolístico cuando se reanude la actividad tras la pandemia de coronavirus. “Entiendo la situación pero yo no soy un saco de papas con el que se puede hacer cualquier cosa… Quiero estar en un lugar donde se me quiera y se me respete”, manifestó Rakitic en una entrevista con el diario catalán Mundo Deportivo. “Si sigo aquí, encantado; si no, será donde yo mismo decida, no donde a quien sea y le dé la gana decida”, dijo el croata.