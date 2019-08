Cuáles son las prioridades de los rionegrinos que quieren ser diputados

Cinco opciones tendrán los rionegrinos el próximo domingo para definir las candidaturas a diputados nacionales.

Movimiento al Socialismo, Frente de Izquierda y de Trabajadores, Frente Todos, Juntos por el Cambio y Juntos Somos Río Negro son las fuerzas que presentan aspirantes a las tres bancas que se renovarán este año en la cámara baja del Congreso.

La provincia tiene cinco escaños en Diputados y los mandatos que terminan el 10 de diciembre son los de Silvia Horne (Movimiento Evita), Martín Doñate (Frente para la Victoria) y Sergio Wisky (PRO).

Sólo este último buscará la reelección, en tanto que los otros dos representantes que finalizan su gestión se presentan ahora como precandidatos a senadores. Doñate encabeza la lista y Horne es la segunda suplente del Frente Todos.

En la categoría de diputados, además de Wisky y la actual legisladora Daniela Agostino (PRO) se presentan el intendente de Roca, Martín Soria y Graciela Landriscini (Todos), el ministro Luis Di Giacomo y la intendenta de Allen, Sabina Costa (Juntos Somos Río Negro), Laura Santillán y Jorge Paulic (FIT) y Aurelio Vázquez y María Llanes (MAS).

“Río Negro” consultó a los candidatos principales sobre sus prioridades en caso de ingresar al Congreso, además de preguntar por recursos para la provincia y por la posibilidad de votar ante un nuevo proyecto que planteé la legalización del aborto.

A continuación, las respuestas:

Tres proyectos que buscará introducir en la agenda del Congreso

Laura Santillán (Frente de Izquierda y de Trabajadores)

Por un lado, dejar de pagar la deuda al FMI y que toda esa plata se destine a salud, vivienda, educación y trabajo. Por otro lado, que todos los que tienen cargos políticos cobren lo mismo que una maestra. Nosotros ya lo venimos haciendo. Y finalmente, el derecho al aborto legal seguro y gratuito.

Aurelio Vázquez (Movimiento al Socialismo)

Proponemos recuperar todos los ramales de trenes de pasajeros y de carga, que permitiría la reactivación de la industria ferroviaria, creando nuevos puestos de trabajo y volviendo a conectar todos los pueblos aislados con el consecuente beneficio para todos los pobladores de esos lugares. Otro tema del que nadie habla -es como que estuviera prohibido hablar del mismo- todos ocultan el grave problema de los agrotóxicos. Una lluvia de agrotóxicos está cayendo, enfermando a la población y los trabajadores rurales, contaminado el aire, la tierra y el agua. Es como un Chernobyl silencioso. Y finalmente, desde el Nuevo Mas salimos con una campaña en la que decimos “el capitalismo no va más”, ni Macri ni Fernández. Los trabajadores necesitamos un programa obrero para que paguen los poderosos, proponemos reincorporar a los despedidos bajo el macrismo, recuperar la pérdida en los salarios y jubilaciones, garantizar la igualdad de ingresos para las mujeres, eliminación del impuesto al trabajo y el IVA, retrotraer los aumentos en los servicios, rechazar toda reforma previsional y laboral. Para lograr esto los fondos tienen que salir de los bolsillos de los grandes capitalistas del campo, la industria, las finanzas y del no pago de la deuda externa.

Sergio Wisky (Juntos por el Cambio)

Por mi formación profesional me interesa impulsar proyectos para mejorar la atención de salud. El primero de ellos es el de historia clínica digital, que va a permitir que cualquier persona llegue a cualquier centro de salud del país y el médico conozca sus antecedentes. Esto, sumado a la integración de más hospitales a la red de telemedicina va a permitir una atención de excelencia en cualquier lugar. Otro de los proyectos sería la compra unificada de medicamentos entre todas las instancias del Estado, invitando a las provincias y a las obras sociales a sumarse, para hacer más eficiente el gasto, a partir de menores costos. También quiero trabajar en una reforma de la ley de estupefacientes para incorporar los usos medicinales en pacientes con enfermedades crónicas que les traen mucho sufrimiento.

Martín Soria (Frente Todos)

La recuperación del Fondo Federal Solidario cuyo objetivo era el de destinar recursos para ser asignados exclusivamente a financiar obras de infraestructura para provincias y municipios, así como el restablecimiento del subsidio al Sistema Federal de Transporte para que vuelva a ser viable y accesible para todos los usuarios. Otra de mis primeras iniciativas, será en materia frutícola, insistiendo en proyectos como la Ley de Trazabilidad Comercial, con el objetivo de obtener un precio justo para nuestra fruta. Obviamente entre esas prioridades de mi agenda parlamentaria, necesariamente se encuentra la recuperación de muchas políticas sociales que la administración de Mauricio Macri se encargó de eliminar una a una en los últimos 3 años.

Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro)

Financiamiento de las economías regionales. Que sea legislación nacional lo que hoy es la ley de goteo provincial para la fruticultura donde parte de los impuestos que se le cobra a la actividad sean destinados a un fondo financiador y de fomento para el productor primario, que si bien está exento del pago de tributos provinciales no recibe tampoco los beneficios de reintegros.

Garantizar el derecho a la atención en salud mental, consumo de sustancias y adicciones. Poner en debate la Ley Nacional de salud mental para que además de garantizar derechos humanos garantice el derecho a la salud de quienes se encuentran afectados por estas problemáticas. Legislación diferenciada respecto a consumo de sustancias y adicciones (incorporación de ONGs, diferenciación de legislación en instituciones monovalentes para salud mental de las que tratan adicciones en comunidad terapéutica, garantías reales para la cobertura de la atención de adicciones en todos los niveles de atención por parte de la Salud Pública, prepagas y obras sociales).

Federalización de la autorización y control de cooperativas y mutuales. Ley nacional que descentralice y federalice las decisiones, ya que está hoy controlado por el INAES que debería ser un Instituto Federal interprovincial y no un organismo nacional manejado por el gobierno de turno con participación solo colateral de las provincias.

Presupuesto 2020. ¿Qué partidas buscará garantizar o incrementar para Río Negro?

Laura Santillán (Frente de Izquierda y de Trabajadores)

Estamos planteando algo más que una reforma. Hay una situación gravísima y los demás partidos no dicen desde dónde va a salir la plata. Nadie dice que la deuda se va a pagar con fondos de reformas previsionales, de reformas laborales, de ajustar más la educación, la salud y el trabajo. Entonces, si no dejamos de pagar la deuda externa, cualquier especulación que se pueda hacer sobre mejorar la calidad de vida es una mentira.

Aurelio Vázquez (Movimiento al Socialismo)

Partidas especiales para desarrollar un Plan de viviendas y obra pública que dé respuesta a las necesidades habitacionales de las más de 40.000 familias que no las tienen y al mismo tiempo de trabajo genuino y salario para los miles de desocupados, bajo control de los trabajadores y organizaciones vecinales. Por otra parte partida especial para el desarrollo del Polo Tecnológico en la zona Andina ligado a la experiencia del Centro Atómico Bariloche e INVAP como modelos productivos ecológicamente sustentables, sin agresión al medio ambiente y a la población y de un alto valor agregado en sus productos, bajo control de los trabajadores y usuarios.

Sergio Wisky (Juntos por el Cambio)

El presupuesto nacional debe buscar resolver las infraestructuras básicas y también aquella que busca apalancar las economías regionales, como lo son las rutas, aeropuertos, puertos y trenes, para que de esta manera la logística no les haga perder competitividad. Un ítem importante que siempre lo miramos y generamos aportes es el tema de ciencia y técnica, por la importancia global que tiene este recurso, pero además porque Río Negro es un centro con gran densidad de científicos que nos hace comparativamente más competitivos con respecto a otras provincias.

Es importantísimo que garanticemos la continuidad de las rutas 22 y 23, que es una obra que los rionegrinos venimos esperando desde hace muchos años. También incrementar la inversión en agua potable y cloacas, que hicimos muchísimo pero nos gustaría llegar al 100 por ciento de cobertura muy especialmente en los barrios más carenciados. En este sentido también sería importante asegurar el financiamiento de la ley de expropiación de asentamientos, que nos va a permitir avanzar con la titularización y el tendido de servicios. En infraestructura es clave profundizar los planes de mejora de viviendas, ya que el problema de viviendas es un 80% de calidad y un 20% de cantidad. Asimismo, quisiera darle continuidad al trabajo que vengo realizando junto a mi equipo en torno a los emprendimientos de participación público privada, como el tren de cargas a Vaca Muerta. Esto es importante para abaratar costos y permitir el desarrollo de este gran potencial que tenemos en la región, que además va a generar gran cantidad de empleos en todo el país a partir de un nuevo proceso de industrialización y cadena de valor.

Martín Soria (Frente Todos)

La posibilidad de garantizar partidas presupuestarias para Río Negro y la Patagonia solo será factible si se produce un cambio en la mirada política que se tiene sobre esta geografía del país. Antes de garantizar y poder incrementar partidas presupuestarias, primero debemos restablecer partidas que, injustamente, nos recortaron con el lamentable consentimiento del gobierno provincial. Como la quita de los reembolsos a las exportaciones a través de nuestros puertos patagónicos, o la eliminación del precio diferencial del gasoil en nuestra región, reconocimientos y compensaciones a los mayores costos que genera producir y exportar desde nuestra Patagonia. Los recursos recortados al programa Progresar para nuestros jóvenes, a nuestras universidades públicas, al sistema de salud, a los organismos técnicos como el INTA y el SENASA, que son fundamentales para nuestra producción. La incorporación en el Presupuesto de los recursos necesarios para reactivar la obra de ampliación de la Ruta Nacional 22 y terminar de una vez la Ruta Nacional 23, como también para la ampliación del tren del Valle, partida esta última que estaba incorporada en el último presupuesto nacional y que el Jefe de Gabinete eliminó a su antojo.

Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro)

Rediscutir la Ley de Financiamiento educativo que ordena incrementar la inversión en educación hasta el 6% del PBI, que para 2020, debería significar entre un 8 y un 10% del mismo. Garantizar fondos para obras de infraestructura escolar y equipamiento tanto para la educación técnica como para el efectivo cumplimiento de la obligatoriedad de la educación secundaria. Con respecto a Obras Públicas asegurar el presupuesto para terminar las rutas 22 y 23 y comenzar la 151. Asegurar la financiación de obras de saneamiento ya aprobadas como los planes directores de agua y cloacas de Roca, Cipolletti, Allen, Catriel y El Bolsón. Fondos para el financiamiento de viviendas y acceso a la tierra con infraestructura. Fondos para financiamiento de reconversión y fomento de actividades productivas y para la segunda etapa del plan Castello. Que cualquier discusión dirigida a disminuir la presión tributaria o reformular la coparticipación de impuestos sea con sentido federal, con participación efectiva y consenso con todas las provincias.

Si llega a votarse nuevamente la legalización del aborto. ¿Cuál será su postura?

Laura Santillán (FIT)

El Frente de Izquierda es el único que lleva los derechos de las mujeres en sus plataformas y no nos tienen que preguntar candidato por candidato si estamos a favor o no de reivindicar los derechos de las mujeres.

Aurelio Vázquez (Movimiento al Socialismo)

Despenalización del Aborto. Educación Sexual Integral obligatoria, laica, científica, feminista con perspectiva de género en todos los niveles educativos. Por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito.

Sergio Wisky (Juntos por el Cambio)

Sobre este tema tengo una posición como médico del sistema público. Sé que hace más de 100 años esta legislado en el Código penal en qué caso está permitido y en el año 2012 la Corte Suprema dictó un protocolo que se debía aplicar en estos casos.

En su momento presenté dos proyectos que buscaban dar una solución al tema, basados en la interpretación del máximo tribunal de justicia de nuestro país que requirió a las provincias un protocolo para dar respuesta en caso de aborto no punible dispuesto por el Código Penal. Nosotros seguimos ese lineamiento y agregamos una excepción más a la tipificación penal. Sigo convencido de que este es el camino.

Martín Soria (Frente Todos)

Mi postura será a favor de la despenalización del aborto. Más allá de mi opinión personal, considero que el aborto es una realidad por la que atraviesan muchas mujeres y al estar en la clandestinidad hoy se está llevando las vidas de las más humildes. De todos modos es prioritaria la reactivación de políticas públicas aplicadas al control de la maternidad desde los hospitales, así como la educación sexual integral en la escuela pública, a fin de evitar embarazos indeseados.

Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro)

En Río Negro siempre estuvimos a favor de la ley de aborto no punible y eso lo sostenemos. Con respecto a la Legalización mi posición es que como representante público en un tema donde la sociedad tiene opinión dividida, no debo votar en función de mis creencias personales sino en el sentido de la responsabilidad del estado frente a una situación de hecho que ya existe y va a seguir existiendo, que marca una clara discriminación de posibilidades entre quien tiene medios económicos y quien no lo tiene y que por lo tanto como estado debemos acompañar a nuestras mujeres que por distintas razones tiene que tomar la penosa decisión de abortar, en primera instancia con todas las medidas de educación y prevención, en segunda instancia facilitando mecanismos de consejería y adopción que hoy son Kafkianos y en tercera instancia frente a la situación y decisión tomada asegurar los mecanismos de asistencia gratuita.