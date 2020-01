Las prioridades de Ruffa como director de Discapacidad

“Alguien me comentó que había tachos de basura ocupando un box de discapacidad. Un llamado y tema arreglado. Gestión Micky Ruffa”. Cada logro, por pequeño que sea, es comunicado con una fotografía, a través de las redes sociales.

Ruffa, conocido como uno de los primeros actores transformistas de Bariloche, fue designado al frente de la Dirección de Gestión de Personas con Discapacidad, una de las áreas más sensibles y cuestionadas por parte de diversas organizaciones durante la primera gestión del intendente Gustavo Gennuso.

“Se pueden hacer un montón de cosas, desde lo más pequeño hasta gestionar programas y subsidios del gobierno nacional y provincial para que las personas con discapacidad, más allá de la lucha con las obras sociales, tengan calidad de vida”, sintetizó.

Años atrás, Ruffa puso en marcha una fundación a fin de brindar orientación a los padres de chicos con discapacidad.

“Soy papá de un nene con discapacidad y conozco las cosas mejor que nadie. Pero no sabía lo que era trabajar desde el Estado”, expresó.

Y admitió que “con mi fundación todo era más rápido. Acá hay una burocracia que vamos a tratar de limar para que el ritmo no sea tan lento”.

A media mañana, en la Secretaría de Tránsito Ruffa dejó un pedido de señalización de box para personas con discapacidad en el ingreso al Hospital Privado Regional y asegura que hay otras necesidades similares.

Dice que minutos después, evaluará algunas veredas que requieren rampas para personas con movilidad reducida. Otras deben ser reparadas.

Estoy feliz con el cargo. Quiero que la inclusión no sea solo una palabra. Que la gente pueda transitar, tener recreación porque rehabilitación tendrán toda la vida. Micky Ruffa, director de Gestión de Personas con Discapacidad de Bariloche.

“Tenemos que ser como San Expedito y hacer rápido las cosas. Cuando me nombraron funcionario, sentí que tenía que ser funcional. No me puedo quedar sentado. Hay que resolver el problema en el momento”, expresó ante Río Negro.

Admitió que una de las prioridades es el transporte público para las personas con discapacidad. “Me encantaría viajar con mi hijo en colectivo y hoy hay uno solo”, dijo.

En julio de 2017, un fallo judicial ordenó al municipio barilochense cumplir con un esquema de colectivos adaptados que nunca se cumplió.

“Habría que plantear una mediación para alcanzar un acuerdo y que se cumpla. Lo hemos hablado con el intendente. Planteé buscarle la vuelta y están abiertos. Con la palabra y la firma se puede llegar a buen puerto”, indicó Ruffa.