Weretilneck: “Las pymes y el comercio, son los dos sectores más afectados por la crisis”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck entendió que las principales economías de Río Negro tienen -en esta coyuntura- un “proceso aceptable” y que no se ven las “ventajas” del tipo de cambio a causa de “la inflación y falta de financiamiento”.

Advirtió que el impacto negativo está en el sector comercial y en las pymes.

Al analizar las economías de la provincia que están ligadas al tipo de cambio, aseguró que lo ocurrido este año las ha favorecido, pero las ventajas de semejante devaluación no se están viendo por el “proceso inflacionario y falta de financiamiento.

P: ¿Esta coyuntura empuja -esencialmente- lo turístico?

R: Si, especialmente en Bariloche, con turistas chilenos y brasileños. La ocupación se mantiene en el 80 por ciento, favorecido por una temporada de mucha nieve. Aporta mucho la gran conectividad aérea.

P: Con el congelamiento, ¿el sector petrolero como lleva el momento?

R: El congelamiento se está notando, pues se deja de ganar unos 10 dólares por barril. Pero, el tipo de cambio y el precio del crudo hizo que no disminuyera la actividad, ni que existan recortes.

P: ¿Y los sectores ligados al agro?

R: La fruticultura también tiene la exención por la Emergencia fijada por Nación. Ella no tiene un mejor desempeño pero ya responde a cuestiones estructurales. La ganadería también tiene buen desempeño, a pesar del precio del maíz. En conclusión, estas actividades tienen un proceso aceptable, admitiendo un alto incremento de los costos.

P: ¿Dónde está el impacto real en Río Negro de está economía?

R: El gran problema está en el comercio y las pymes. Los municipios reportan bajas, más la desocupación y la evolución de Ingresos Brutos, que con un alza del 40% interanual está entre 15 a 18 puntos por debajo de la inflación. Eso, claramente, es pérdida de actividad. En esos sectores existe un grave problema de financiamiento, incluso para el consumo.

P: Superada esta coyuntura inflacionaria, ¿qué acciones de Nación son necesarias para consolidar estas actividades?

R: Se debe generar confianza y eso estará dado por la estabilidad cambiaria, la baja de la inflación y una política más clara sobre las tarifas de servicios públicos. El otra gran problema está en el financiamiento.

Los municipios dan cuenta del impacto de la crisis económica, por la caída real en la recaudación.



P: ¿Y en la fruticultura?

R: Todos asumimos que hay causas profundas y se debe hacer algo distinto. Un nuevo gobierno requerirá de un gran acuerdo sectorial. Hoy, existe un problema de financiamiento. Algunas empresas que lo lograron del Nación o del BICE están con modernizaciones, nuevas máquinas o protecciones, aplicando el Libro Blanco (propuesta gubernamental de reconversión). Son cambios necesarios para insertarnos en el mundo, pero los pequeños y medianos productores requieren de financiamiento.

P: ¿El futuro inmediato de la actividad hidrocarburífera?

R: Río Negro, con los contratos realizados estos siete años, se llegó a gran parte de nuestra capacidad petrolera. Además, tenemos el inconveniente que, por Vaca Muerta, el gas sobra y su precio baja entonces hay que esperar la habilitación de la exportación o mayor consumo por reactivación, sino no habrá nuevas inversiones.

P: ¿Y la capacidad en el turismo?

R: El Golfo, la zona atlántica, puede dar mucho más. Sólo falta coordinación entre lo público y lo privado para el desarollo de estas regiones.

P: En general, ¿qué actitud advierte de los privados?

R: Depende de la actividad y de la zona. En el turismo, en el Golfo existe una nueva organización de gestión conjunta, que sólo lleva un año. En Bariloche, son líderes y el Estado acompaña el dinamismo del sector. Otra actividad con muy buena dirigencia privada y empuje es la ganadera

P: ¿Y qué advierte del privado en la fruticultura?

R: Que falta unificar estrategias por la gran división interna. Eso no se advierte en el turismo ni en la ganadería. No hay manera que los productores y empacadores asuman pautas mínimas de un plan y accionar… chocan..

P: ¿Pero, aceptan las exigencias de los cambios estructurales?

R: El productor si, pero en las empresas algunos más y otros menos. Todos los empresarios de la CAFI cuestionaron el Libro Blanco, poniendo hincapié que el plan de comercialización era para atacar a las empresas. Y claramente ese no era el eje.

P: ¿Demasiado Estado en la economía de Río Negro?

R: No lo creo, puede ser en ciertas zonas que el Estado tenga mucha incidencia en la economía, pero en general no hay desequilibrio. El PBI está sostenido por las distintas actividades productivas.

Perfil: Alberto Weretilnek

Weretilneck, de 57 años, fue intendente de Cipolletti en dos períodos y, en diciembre, finaliza su segundo mandato al frente del gobierno de Río Negro. Es candidato a primer senador por su fuerza provincial, Juntos, y su acceso a la Cámara Alta es evidente, a partir que en las PASO logró la minoría -que ubica un representante- con el 29% mientras sus inmediatos seguidos lograron un 3% (Frente Izquierda) y 1% (MAS).

Se prepara para su nuevo rol institucional. Ensaya algunas iniciativas pero advierte que lo suyo será una “tarea de intermediación permanente” entre la “vida rionegrina y el gobierno nacional.