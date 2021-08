Las sumas no remunerativas de los docentes de Río Negro llegan al 79%

La paralización de los trámites jubilatorios de los docentes rionegrinos reveló el incremento de las sumas no remunerativas. Un análisis del ANSES concluye que Río Negro sólo aporta sobre el 21% mientras que las sumas no remunerativas llegan al 79%.

Los mayores desfasajes -que dependen también de los cargos- se advierten desde el 2016 por las subas salariales no remunerativas. Por ejemplo, en la paritaria de diciembre del 2018, Educación informó de la “reconfiguración” para el 2019 de los 3.500 pesos no remunerativo ni bonificable otorgados. En el siguiente párrafo del acta, la representación gubernamental indica “que todas aquellas sumas no remunerativas pasarán a remunerativas para los docentes que se encuentren a un año de jubilarse”.

El relevamiento consigna que la Provincia aportaba por encima del 70% en el 2014. En el 41% estuvo en el 2018 y cayó a la mitad.

Un análisis de Río Negro, con el recibo de mayo del 2018 de un docente de Nivel Inicial con 23 años en actividad, totalizó -con sus dos cargos- un monto remunerativo de 13.746,81 pesos de un bruto de 23.028,98. La porción liquidada con aportes rondaba el 60%. Ese caso, en mayo pasado, tuvo una liquidación bruta de 119.270 pesos, con una asignación remunerativa de 34.659 pesos. Esta parte sólo llegó al 29%.

Otro indicativo del avance de las sumas que no tienen descuentos para la jubilación se advierte en el concepto “estado docente”, que concentró las últimas subas en el sector. En el 2018, este ítem era de 6.106 pesos, es decir, el 26% de la remuneración bruta. En cambio, en el 2021, ese rubro salarial fue de 60.971 pesos, que representa el 51%.

Con la base de la Coordinación General de Estudios de Costos del Sistema Educativo (CGECSE), el legislador y ex ministro Marcelo Mango realizó un análisis del proceso entre el 2011 y 2021 en el cargo de un maestro de grado, con 10 años de antigüedad.

Foto: Marcelo Ochoa.

En su conclusión, el haber con descuentos previsionales era del 55,96% en el 2011 y cayó al 21% en el 2021, pasando por períodos de mayor porcentaje -entre el 2013 y 2015- que osciló entre el 74% y 70%. Ese análisis contiene, además, el cuadro de la composición remunerativa docente en otras provincias en el 2020, informando que era del 61% en la Ciudad de Buenos Aires, del 79% en Neuquén y se aproximaba al 50% en Provincia de Buenos Aires.

En Río Negro, la porción remunerativa supera ajustadamente el 20%, explicando el desenlace de ANSES, que requiere una propuesta de regularización del gobierno rionegrino.

La cartera educativa y la Función Pública trabajan en un plan, con monitoreo de Economía porque la solución requerirá fondos en el corto y mediano plazo.

Los funcionarios provinciales explican que la suba no remunerativa fue producto de la estrechez de los fondos y, además, socializan esa decisión al recordar que siempre fue analizado en las distintas paritarias. Ya anticipa que la regularización “debe ser gradual”.

Mango: “Ya tendría que estar resuelto”

“Ya tendría que estar resuelto”, consideró el legislador del FdT, Marcelo Mango en relación al reclamo planteado por ANSES a Río Negro.

El parlamentario -que fue secretario general de la UnTER y ministro de Educación- tuvo reuniones con ANSES y la Provincia. “Mi gestión es política”. Agregó que para la solución se requiere además respuestas “técnicas y plata de la Provincia”.

Contó que ANSES detectó un “grosero incremento” en los montos de los salarios docentes que no aportan al sistema previsional y si se liquida en función de las sumas remunerativas tendría un alto costo para los jubilados.

“En los últimos años, los aumentos de Educación se otorgaron en negro entonces el esquema se invirtió” mientras recuerda que, en su gestión gubernamental, “los aportes no remunerativos se bajaron a la mitad”.

¿La solución? Un convenio de ANSES con Río Negro de reconocimiento y compromiso de cómo se abonará lo adeudado, como se regula lo actual y cómo se sigue en el futuro.

“No alcanza con lo político sino también está lo técnico y el pago que deberá asumir la Provincia” por la situación planteada.

“Acá, quién no puede salir perjudicado: es el jubilado docente” y “no puede existir discriminación, a partir de un cambio de criterio”. Mango insistió en una solución urgente. “Ya tendría que estar resuelto”, enfatizó.