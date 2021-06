Las ventas de combustibles volvieron a caer en abril

La pandemia sigue sin dar tregua para las estaciones de servicio, el consumo de combustibles a nivel país volvió a caer en abril y las estadísticas de los primeros cuatro meses del año muestran un estancamiento en el expendio. De esta manera el proceso de recuperación que se registró entre abril y diciembre de 2020 quedó interrumpido.

Los datos son negativos por donde se los mire y salvo 11 provincias, el resto del país terminó abril con caída en las ventas. La información se desprende del informe de Expendio de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha).

“Las estaciones están todas endeudadas, pero siguen sin cerrar y sin echar gente. Esperamos que no haya un endurecimiento de las restricciones porque a medida que las restricciones se incrementan tiende ser directamente proporcional la caída del consumo”, expresó el presidente de la Cecha, Gabriel Bornoroni durante la presentación del informe de la que participó Energía On.

El volumen de total de combustibles líquidos vendidos durante abril de 2021 mostró un descenso del 0,9% respecto a marzo, del 3,9% respecto a diciembre de 2020 y del 11,8% en comparación a febrero de 2020, último mes de ventas normales sin el impacto de la pandemia.

“La principal conclusión que se desprende es que los 4 primeros meses del año efectivamente están confirmando que la recuperación de los volúmenes se interrumpió en lo que va del año. Y esto es una cuestión importante teniendo en cuenta lo que viene por las incidencias que tiene en el consumo las medidas que se toman por la pandemia”, señaló el presidente de la consultora Economic Trends, Gastón Utrera, que elabora informes mensuales para Cecha.

En números 5,2% abajo de los volúmenes vendidos de febrero de 2020 es el nivel actual que mantiene el gasoil en el país.

Los especialistas marcaron que la evolución del expendio de combustibles desde inicio de la pandemia mantiene un patrón de evolución casi idéntico al de la actividad económica general de todo el país. “Esto permite inferir que los sectores que no han logrado regresar a la normalidad (turismo, gastronomía, entretenimiento etc.) pueden estar imponiendo un techo tanto a la actividad económica general como al expendio de combustibles”, dice el informe.

Solo Chaco, Jujuy, Misiones y Tierra del Fuego recuperaron los volúmenes de venta previos la irrupción del coronavirus, mientras que Chubut, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Río Negro y Tucumán recuperaron más del 80%. Vale señalar que Formosa recuperó menos del 50% de las ventas.

En números 6 provincias lograron recuperar el 80% de las ventas que tenían en la prepandemia.

“Hemos solicitado el Repro (Por Programa de Recuperación Productiva 2), creo que se vienen momentos más complicados de los que ya tenemos. A nosotros no nos gustan que nos ayuden, no necesitamos ayuda, lo que queremos es que no nos cobre impuestos cuando estamos en crisis. Nosotros pedimos el Repro porque nos cobran los impuestos, si no nos cobran eso quizás no pediríamos el Repro”, concluyó Bornoroni.

En diciembre de 2020 el consumo de gasoil y nafta se había recuperado un poco más de 91% a nivel país, sin embargo, en los últimos primeros cuatro meses del año, no solo no se volvió a superar esa marca, sino que cayó a 88%. Esto no muestra otra cosa que un estancamiento en sector que probablemente registre otra caída en los datos de mayo por las restricciones.