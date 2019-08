Le otorgaron la libertad a uno de los condenados por corrupción de menores en Viedma

Bonifacio Cabeza fue el último imputado en las causas de corrupción de menores que involucraron a varias personas conocidas de Viedma y tras aceptar que mantuvo relaciones sexuales con una niña de 13 años, fue condenado a cuatro años y medio en un juicio abreviado.

Cuando al condenado por corrupción de menores le restan cuatro meses para cumplir la pena, Cabeza podrá ingresar al régimen de libertad condicional.

En septiembre del año pasado, Cabeza había pedido ese beneficio pero le fue sucesivamente negado, debido a que parte de los informes requeridos por el Juzgado de Ejecución Penal había sido negativo.

En este caso, ante un nuevo pedido, se solicitaron los informes y se analizaron el resto de los requisitos. El Programa de Ofensores Sexuales del Penal realizó un informe positivo, manifestando que “no hay riesgo de reincidencia”. También se presentaron informes favorables del Consejo Correccional y del Director del Complejo Penal para ingresar en un régimen de reinserción.

Frente a estos antecedentes, se dispusieron pautas de conducta para poder acceder a la libertad condicional. Durante estros cuatro meses, hasta que finalmente cumple la totalidad de la condena, deberá presentarse en el Patronato de Presos y Libertado, no puede concurrir a bares ni consumir alcohol, no puede conducir vehículos motorizados ni portar armas, no puede estar en contacto a solas con menores.

Además, contará con una pulsera electrónica con seguimiento satelital, ya que se dispuso que no puede abandonar la comarca Viedma Patagones.

También se le dio aviso a la víctima de esta medida y se le fijó al condenado la prohibición de acercamiento por cualquier modalidad.