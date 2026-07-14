Convocan a escuelas de todo el país a participar de una nueva edición de Cazacuentos

Del 1 de agosto al 6 de septiembre estará abierta la convocatoria de la séptima edición del Concurso Cazacuentos, una propuesta gratuita destinada a niñas y niños en edad escolar de todo el país que invita a escribir cuentos y crear dibujos a partir de un eje temático diferente cada año. En esta oportunidad, la consigna será «¡A la aventura y más allá!», una invitación a imaginar historias sobre aquello que ocurre cuando alguien se anima a salir de lo conocido y explorar nuevos caminos.

Organizado con el objetivo de estimular la creatividad, la lectura y la escritura desde edades tempranas, el certamen propone que los participantes presenten relatos breves —de una carilla como máximo— y, de manera opcional, una ilustración realizada con técnica libre. También podrán participar quienes deseen enviar únicamente un dibujo. La inscripción es libre y gratuita y se realiza a través del sitio web de Cazacuentos.

Cada edición gira alrededor de un tema que funciona como disparador para que las infancias exploren emociones, experiencias e ideas. Este año, el concurso propone pensar la aventura como ese momento en que una curiosidad, un misterio o una puerta que se abre invitan a abandonar la comodidad de lo conocido. «¿Alguna vez hiciste algo inesperado y descubriste cosas asombrosas?», pregunta la convocatoria, que anima a imaginar personajes capaces de enfrentar desafíos y descubrir nuevos mundos.

La directora del proyecto, Silvia Badariotti, sostiene que la iniciativa busca ofrecer un espacio donde la escritura sea entendida como un juego y no como una obligación escolar. «Creemos que es necesario que existan propuestas y espacios que motiven y alienten a niñas y niños a crear, reflexionar y narrar. Nos proponemos que la escritura no se presente ante ellos como una tarea aburrida, sino como algo lleno de disfrute y emoción. Creemos que escribir es un juego que puede ser muy divertido», afirma.

El jurado de esta séptima edición estará integrado por tres reconocidas figuras vinculadas a la literatura y la promoción de la lectura: la escritora y docente Iris Rivera; la gestora cultural y especialista en contenidos para las infancias Cielo Salviolo; y el escritor y director general de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Alejandro Santa.

Habrá tres cuentos ganadores. Cada uno recibirá una ilustración original realizada especialmente por un ilustrador profesional, que se convertirá en un afiche, además de libros ilustrados y otros premios. Los artistas convocados para esta edición son Alexiev Gandman, Piper y Nadia Romero Marchesini, quienes además integrarán el jurado de la categoría de dibujos.

Premios para toda el aula

Una de las novedades de 2026 es que el reconocimiento se extenderá también a la escuela: el grado del cuento ganador recibirá una selección de libros y materiales para el aula, con el propósito de fortalecer las bibliotecas escolares y compartir la experiencia de la escritura con toda la comunidad educativa.

El concurso está dividido en tres categorías por edades: Ardillas (7 y 8 años), Zorros (9 y 10 años) y Ciervos (11 y 12 años, o 13 si los cumplen durante 2026). Cada participante podrá presentar hasta tres cuentos.

Desde su creación en 2020, Cazacuentos fue construyendo una comunidad de lectores y escritores jóvenes alrededor de temas como la diversidad, el miedo, el enojo, el juego, la magia o el aburrimiento. En la edición de 2025 recibió más de 420 cuentos y dibujos provenientes de distintos puntos del país, confirmando el crecimiento sostenido de una propuesta que apuesta por la imaginación como herramienta para comprender el mundo.

Las bases completas y el formulario de inscripción estarán disponibles desde el 1 de agosto en www.cazacuentos.com.ar.