Las 10 playas del Caribe donde casi no hay sargazo: cuándo viajar y cuáles elegir para disfrutar del mar turquesa

Antes de viajar al Caribe, conocé las playas con menor riesgo de sargazo. Foto: gentileza.

Quienes sueñan con unas vacaciones en el Caribe suelen imaginar playas de arena blanca y mar turquesa. Sin embargo, en los últimos años un fenómeno natural cambió la experiencia de miles de turistas: el sargazo, un alga marina que llega en grandes cantidades a varias costas y puede afectar el paisaje, el agua e incluso generar malos olores al descomponerse.

Aunque su presencia aumentó en buena parte del Caribe, no todos los destinos se ven afectados por igual. La ubicación geográfica, las corrientes marinas y la orientación de las playas hacen que algunas islas y ciudades reciban mucho menos sargazo que otras.

¿Qué es el sargazo y por qué llega a las playas?

El sargazo es un alga marina de color marrón que forma parte del ecosistema del océano Atlántico. Durante décadas permaneció concentrado en el Mar de los Sargazos, pero desde 2011 comenzó a expandirse masivamente hacia el Caribe, el Golfo de México y el sur de Florida.

Especialistas atribuyen este crecimiento a una combinación de factores como el aumento de la temperatura del océano, el cambio climático, el aporte de nutrientes provenientes de grandes ríos como el Amazonas y modificaciones en las corrientes marinas.

¿Cuándo conviene viajar para evitar el sargazo?

La temporada con mayor presencia suele extenderse de abril a octubre, mientras que los meses con menor riesgo son entre diciembre y marzo.

Aun así, la cantidad de sargazo cambia cada año, por lo que los especialistas recomiendan consultar reportes satelitales y el estado de las playas antes de viajar.

Los 10 destinos del Caribe donde hay menos sargazo

1. Cancún (zona norte) – México

Aunque la Riviera Maya suele verse afectada, la costa norte de Cancún registra una menor acumulación gracias a su orientación y al trabajo permanente de limpieza que realizan hoteles y autoridades.

2. Isla Mujeres – México

Ubicada frente a Cancún, Playa Norte es considerada una de las playas con menor presencia de sargazo de toda la región. Sus aguas tranquilas y poco profundas la convierten en una de las favoritas del Caribe mexicano.

3. Cozumel – México

Las playas del lado oeste de la isla están protegidas por las corrientes y el arrecife coralino. Además, Cozumel es uno de los destinos más importantes del mundo para practicar buceo y snorkel.

4. Holbox – México

Al encontrarse sobre el Golfo de México y no frente al Caribe abierto, Holbox recibe muy poco sargazo. También destaca por su ambiente natural, calles de arena y la posibilidad de observar tiburones ballena.

5. Islas de la Bahía – Honduras

Roatán, Utila y Guanaja aparecen año tras año entre los destinos con menor presencia de algas gracias a las corrientes del Caribe occidental y al arrecife mesoamericano.

6. San Andrés y Providencia – Colombia

Estas islas colombianas son famosas por el llamado «mar de los siete colores» y suelen registrar niveles bajos de sargazo, especialmente en comparación con otros destinos del Caribe oriental.

7. Bocas del Toro – Panamá

El archipiélago panameño combina playas, manglares, arrecifes y una ubicación privilegiada que ayuda a mantener alejadas las grandes acumulaciones de algas.

8. Corn Islands – Nicaragua

Big Corn y Little Corn permanecen fuera de los circuitos turísticos masivos y, además, presentan una presencia mínima de sargazo durante gran parte del año.

9. Cartagena e Islas del Rosario – Colombia

A menos de una hora en lancha desde Cartagena, las Islas del Rosario y el archipiélago de San Bernardo ofrecen playas protegidas por arrecifes y con escasa llegada de sargazo.

10. Tulum (con estrategia) – México

Aunque las playas de Tulum pueden verse afectadas durante la temporada alta de sargazo, quienes viajan entre noviembre y febrero o priorizan los famosos cenotes encuentran alternativas para disfrutar del destino sin depender exclusivamente del mar.

¿Cómo saber si habrá sargazo antes de viajar?

Antes de reservar conviene revisar el estado de las playas mediante:

Reportes satelitales del Sargassum Watch System de la Universidad del Sur de Florida.

de la Universidad del Sur de Florida. Redes sociales y grupos de viajeros que publican imágenes actualizadas.

Consultas directas a hoteles y alojamientos sobre las condiciones de la playa.

Verificaciones realizadas pocos días antes de iniciar el viaje.

De esa manera es posible elegir el destino con mejores condiciones y reducir las probabilidades de que el sargazo afecte las vacaciones.