El argentino Pablo Maurette ganó el Premio Herralde de Novela con «El contrabando ejemplar»

La búsqueda de una explicación sobre por qué Argentina es como es, por qué no llegó a ser grande, rica ni poderosa es el corazón de «El contrabando ejemplar», la obra con la que Pablo Maurette (Buenos Aires, 46 años) ganó el 43.º Premio Herralde de Novela, no de los más importantes para la literatura escrita en español, dotado con 25.000 euros, y convocado por la editorial Anagrama.

La trama de la novela, que llegará a las librerías de Argentina en diciembre, se articula en torno a Pablo, un aspirante a escritor que viaja a Madrid para recuperar el manuscrito que Eduardo, su amigo y mentor, dejó al morir. Un libro que nunca culminó pero que pretendía explicar lo inexplicable: el infortunado destino de la Argentina, que durante el siglo XVII configuró su economía con un sistema de comercio clandestino tan sofisticado e institucional que se lo conocía como «contrabando ejemplar».

Decidido a apropiarse de la novela imposible de Eduardo (empresa literaria que es a la vez un homenaje y una expiación, un saqueo y una elegía), Pablo se enfrentará a un proceso que le llevará a reconstruir su propia biografía, y también la de Eduardo: peronista, excesivo y sentimental, una figura desbordante, marcada por las contradicciones y la melancolía.

Entre sus páginas irrumpen personajes que laten con intensidad: la tía Chiquita y la enigmática Teruca, Pietro Malaspina, primer italiano en pisar el Río de la Plata, Zebulão Mendes, médico judío converso, o el monstruo querandí, grotesca figura folclórica cuya maldición parece pesar sobre Argentina… Neuróticos, tiernos, violentos, humorísticos, todos se entrelazan en un mosaico donde la historia, la imaginación y la crónica sentimental de la identidad argentina se confunden.

Ni oda nostálgica a la memoria ni reconstrucción histórica, El contrabando ejemplar es una novela que se pregunta por el sentido de lo perdido y lo inventado. Una celebración de lo personal y lo colectivo que hace del acto de contar una experiencia literaria singular y emocionante. Una novela que encuentra su lugar en la gran tradición de la mejor narrativa hispanoamericana.

Quién es Pablo Maurette

Pablo Maurette, nacido en Buenos Aires en 1979, es autor de las novelas La migración (2020) y La Niña de Oro (Anagrama, 2024), así como de los ensayos El sentido olvidado. Ensayos sobre el tacto (2015), La carne viva (2018), Por qué nos creemos los cuentos (2021) y Atlas ilustrado del cuerpo humano (2023). Ha colaborado con medios de Argentina, Estados Unidos, España, México y Colombia. Actualmente reside en Florencia, escribe para el periódico italiano La Repubblica y ejerce como profesor asociado de literatura inglesa y comparada en la Florida State University.

El jurado, integrado por Cecilia Fanti, Gonzalo Pontón Gijón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos y la editora Silvia Sesé, otorgó el galardón a la novela presentada bajo el seudónimo Carlos Bernárdez. En la fase final, la obra de Maurette compitió con títulos como ¡Adelante, Cronófobos! de Diego Garrido, El profesor de piano de Emilia Lenz, Gringo joven de Yobaín VB y Animal fiero de Juan José Ferro Hoyos.

Las valoraciones del jurado subrayan la riqueza y complejidad de la novela. Marta Sanz destacó que El contrabando ejemplar es “centrífuga y, a la vez, completamente centrípeta”, y la describió como “un viaje amenísimo por nuestras ficciones históricas y personales, por la naturaleza anómala, monstruosa e híbrida de personas, culturas, literaturas, países. En ese cuento de nunca acabar, el relato es pura esperanza, condición ineludible para la existencia del ser humano, gozo, invención y piel”. Por su parte, Juan Pablo Villalobos señaló la puesta en escena de “la proverbial verborragia argentina” a través de personajes excéntricos que construyen “una exégesis de la historia del país delirante y provocadora”, y calificó la novela como “abrumadoramente divertida”.

Cecilia Fanti reflexionó sobre la pregunta que atraviesa la obra: “¿En qué momento se jodió la Argentina?” (una pregunta que aparece en «Conversación en la catedral», de Mario Vargas Llosa y relaciana al Perú), y afirmó: “Aquello que la historia no puede responder, la literatura lo indaga, enrosca, inventa, adivina. En El contrabando ejemplar esta pregunta —ambiciosa, pícara y polémica— opera como motor y punto ciego de la narración. Con inteligencia y arrojo, Maurette se apoya en la tradición literaria y la cruza. Lo íntimo se funde con lo histórico-social, y el deseo avanza en forma de narración porque, mientras haya relato, el mundo todavía puede ordenarse. ‘Para mí que no tengo hijos todo este deseo está puesto en la literatura’ dice Pablo, Pablito, el narrador. Ese deseo nos ha traído un contrabando ejemplar a la literatura argentina: esta agudísima novela”.