Límites de lo difuso: cómo pensar Bardas del Desierto, el original museo rionegrino a cielo abierto

Cuando vos escaneás la obra y reconoces que esa obra fue desarrollada en el lugar donde vos estás parado, estás más adentro, tenés como esa experiencia de entrar hasta un poco más en la obra", dice María Eugenia Cordero, directora del mBDD.

¿Qué es un museo? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de obras de arte en un museo? Preguntas más bien simples (¿lo son?) que dejan de serlo cuando hablamos de Bardas del Desierto, el original museo a cielo abierto ubicado en cercanía entre bardas, en el borde del valle o del desierto dependiendo desde dónde se lo aborde.



Emplazado en cercanías de Contraalmirante Cordero, noroeste de Río Negro, este museo fue la consecuencia de otra original experiencia: la residencia Bardas del Desierto. Desarrollada cada verano entre 2014 y 2019, generó un corpus de obra situada que reclamaba un espacio. Y ese espacio fue la barda misma, allí donde cada una de las diecinueve obras expuestas fue creada.



Pero, al igual que museo y obra de arte ¿dentro?, en el Museo Bardas del Desierto, la presencia de las obras que lo componen (no) están. Parados en el ¿medio? del museo, no hay obra a la vista, aunque estemos parados exactamente en ellas: son virtuales. De nuevo: ¿qué es un museo? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de obras de arte en un museo?

Museo Barda del Desierto ofrece una experiencia de museo a cielo abierto con las obras situadas desde la virtualidad. (Foto: Cecilia Maletti)



Este fin de semana, la región norpatagónica será sede de las Jornadas Internacionales de Arquitectura de Límites Difusos, un encuentro que reunirá a arquitectos, artistas, investigadores y referentes de la cultura para explorar los cruces entre arquitectura, arte, tecnología y territorio.



El evento es organizado por el Museo Barda del Desierto (mBDD) con Natalia Leves y junto al Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) y los Colegios de Arquitectos de Río Negro y Neuquén, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la Universidad de Flores (UFLO). Las jornadas cuentan además con la colaboración de TOLSA.



El eje central de la propuesta es la arquitectura de límites difusos, entendida como un campo de experimentación donde las fronteras entre disciplinas se vuelven permeables, habilitando nuevas infraestructuras sensibles frente a los desafíos contemporáneos.

Experiencia artística Barda del Desierto. (Foto: Cecilia Maletti)



Las jornadas se desarrollarán durante tres días, en distintas sedes de la región, cada una con un enfoque particular: hoy, en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales (General Roca); mañana, en el Museo Barda del Desierto (Contralmirante Cordero); y el lunes en el Auditorio de la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén Capital). El programa combinará conferencias, mesas de debate, experiencias territoriales y caminatas guiadas, articulando arte, arquitectura y ciencia desde una perspectiva situada.

En una entrevista por videollamada desde San Pablo donde reside desde hace varios años, la artista, curadora de arte y directora del mBDD, la neuquina María Eugenia Cordero habló con Diario RÍO NEGRO.

P: ¿De qué se tratan estas jornadas?

R: Las jornadas de arquitectura de límites difusos y caminos sustentables en realidad están pensadas un poco desde una investigación que estamos haciendo desde Barda del Desierto, que inicia pensando en el concepto arquitectónico del museo como tal. Siempre pensamos el museo mucho más allá, como más allá de lo que puede implicar un museo a cielo abierto o en el territorio.

De hecho, nunca nosotros nos nombramos desde ese lugar, justamente porque había como una especie de espacio pendiente de investigación entre lo que implicaba el territorio físico y su relación con el acceso a las obras desde lo virtual. Las obras son digitales, pero su acceso es desde la virtualidad. O sea, con el dispositivo celular. Entonces, ese encuentro entre la experiencia física y la digital es lo que nos lleva a un espacio de investigación que tiene que ver con este concepto de arquitecturas de límites difusos.

“Tratamos de intervenir lo mínimo indispensable el paisaje”, dice María Eugenia Cordero. (Foto: Cecilia Maletti)

P: ¿Esa investigación era algo que tenían pendiente respecto de la originalidad de este proyecto de museo a cielo abierto?

R: Hay mucho de Barda del Desierto que empieza primero como la experiencia y después el marco teórico. Y ese asunto e pendiente, en realidad más que un pendiente, termina siendo como una intuición de decir acá hay algo más. Y en ese hay algo más, empieza como también la búsqueda y entre la búsqueda nos encontramos con los marcos teóricos. Especialmente el de Toyo Ito, un arquitecto japonés que tiene una investigación sobre este concepto de límites difusos que está vinculado con la experiencia física entre lo que implica el adentro y el afuera. Y el último tramo de su investigación está vinculada con eso, con la experiencia física y lo digital, cuando hay arquitectura en la digitalidad.

Ponemos a Barda del Desierto como un provocador: cómo pensamos los museos hacia el futuro. María Eugenia Cordero, directora del mBDD

P: ¿El museo surgió a propósito de lo sucedido con la residencia?

R: Sí, Barda del Desierto como residencia artística fueron seis años de una experiencia muy rica para todas y para todos, tanto para los artistas que participaron como para nosotros como coordinadores. Entonces, cuando decidimos dejar de hacer la residencia, que justo nos atrapa el tiempo de pandemia, es lo que me permitió trabajar con más profundidad sobre las obras que se habían desarrollado en ese lugar. El concepto de museo tiene que ver con cómo podemos preservar, conservar y reconceptualizar la experiencia y el contenido de las obras que habían sido desarrolladas durante ese tiempo.

Es como la continuidad del proyecto de residencia, en vez de decir listo, se terminó la residencia, cerramos todo y ya está, en realidad tuvo que ver, en mi caso, cómo podemos preservar ese antecedente que fue esa experiencia y ahí surge la idea de ir a geolocalizar donde las obras se habían desarrollado.

Experiencia artística Barda del Desierto. (Foto: Cecilia Maletti)

P: ¿De qué hablamos cuando hablamos de límites difusos?

R: Voy a poner el ejemplo de Barda del Desierto, cuando vos llegas al museo te tenés que escanear para que se te abra el mapa. El mapa es la planta del museo, es como cualquier museo, cuando vos llegas al museo te dan un mapa con el dibujo de la planta y con esa planta vos vas decidiendo qué salas vas a recorrer. En este caso hacemos lo mismo. Entonces si bien el museo tiene como esa idea, tenés las dos experiencias, tener el cuerpo a la intemperie o poner el cuerpo para recorrer el museo.

Cuando vos ya te escaneás, inclusive el Google Maps te geolocaliza, ya entraste al museo, pero sin embargo estás todo el tiempo entre una adentro y una afuera, ahí está el límite difuso. Cuando vos escaneás la obra y reconoces que esa obra fue desarrollada en el lugar donde vos estás parado, estás más adentro, tenés como esa experiencia de entrar hasta un poco más en la obra. Entonces eso es lo que va generando esos límites difusos.

Cronograma

CRONOGRAMA J.A.L.D

Sábado 8 de noviembre – Museo Patagónico de Ciencias Naturales (General Roca)

Jornadas de Arquitectura de Límites Difusos – Día 1: Apertura y diálogos inaugurales

Descripción general

La primera jornada inaugura oficialmente las Jornadas de Arquitectura de Límites Difusos en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales, institución emblemática de la región. Este encuentro inicial propone abrir el diálogo entre arquitectura, arte, ciencia y territorio, generando un espacio de reflexión colectiva sobre las nuevas formas de habitar y proyectar en contextos descentralizados.

La apertura institucional reunirá a representantes de las universidades, museos y colegios profesionales que acompañan la iniciativa. A continuación, se desarrollará una mesa de debate que aborda el eje “Arquitecturas territoriales: cuerpos y paisajes”, invitando a pensar experiencias sensibles más allá de lo edilicio.

Las conferencias y presentaciones de los/as invitados/as nacionales e internacionales consolidan el espíritu transdisciplinario del evento, que conecta la arquitectura con las prácticas artísticas y ecológicas contemporáneas.

*Las actividades son libres y gratuitas, sin embargo están sujetas a la capacidad de los auditorios.

Hora Actividad Participantes Modalidad Duración 09:30 – 09:45 Recepción y acreditaciones — Presencial 15 min 09:45 – 10:00 Apertura institucional Carina Flores (IUPA), María Eugenia Cordero (mBDD) Presencial 15 min 10:00 – 10:15 Presentación general de las Jornadas y ejes Museo Barda del Desierto Presencial 15 min 10:15 – 10:40 “«Tecnologías sensibles para invocar un Paisaje afectivo»» Dani Vera (Chile) Presencial 20 min 11:00 – 11:15 Pausa / café breve — — 15 min 11:15 – 11:35 “Hacia una política de constelaciones temporarias” a77 (Gustavo Diéguez y Lucas Gilardi) Virtual 20 min 11:35 – 11:55 “Murundus e Juazeiros: alianças interespécies no sertão brasileiro. Clevio Rabelo (Brasil) – Virtual 20 min 11:55 – 12:15 «Antropopedra: uma espacialidade ressonante» Thiago Guedes(Brasil) Virtual 20 min 12:15 – 12:35 «PEx Paso Córdoba – Dispositivos» Luján Martinez / Lucila Pugni Reta Virtual 20 min 12:35 – 13:20 Conversatorio general: diálogos y reflexiones cruzadas Todos los participantes + público Mixta 45 min 13:20 – 13:30 Cierre de la jornada y presentación del programa del domingo mBDD Presencial 10 min

Duración total: 3 h 40 min

Formato: mixto (presencial + virtual)

Moderación sugerida: Carina (IUPA) y María Eugenia (mBDD)

Domingo 9 de noviembre – Museo Barda del Desierto (Contralmirante Cordero)

Jornadas de Arquitectura de Límites Difusos – Día 2: Recorrido y experiencia territorial

Descripción general

La segunda jornada se traslada al territorio.

El Museo Barda del Desierto propone un recorrido guiado para vivenciar su carácter de arquitectura de límites difusos, articulada por interfaces digitales y mediaciones tecnológicas que expanden la experiencia arquitectónica.

La jornada invita a explorar los tres ejes temáticos —Arquitecturas territoriales, expandidas y transdisciplinarias— a través de una experiencia colectiva y sensible.

El día culmina en clave comunitaria con un picnic compartido, abriendo el espacio al diálogo entre arte, arquitectura y territorio.

Cronograma tentativo

Hora Actividad Descripción Modalidad 10:30 – 11:00 Llegada y recepción en el sitio Bienvenida e introducción a la jornada. Orientación general sobre el territorio del museo y sus circuitos. Presencial 11:00 – 11:30 Introducción: El museo como arquitectura de límites difusos Presentación a cargo de María Eugenia Cordero y equipo mBDD. Introducción a los ejes de lectura y activación del recorrido. Presencial 11:30 – 13:00 Recorrido guiado e inmersivo Deriva colectiva por las obras y estaciones del museo, con énfasis en los tres ejes: territoriales, expandidas, transdisciplinarias. Participación de artistas, arquitectos/as y comunidad. Presencial / interactiva 13:00 – 14:00 Actividad colectiva: Topologías del límite Dispositivo participativo que articula arte, arquitectura y digitalidad. Cartografía en tiempo real, registro sensorial y expansión de la noción de límite a través de herramientas tecnológicas y performativas. Presencial / colaborativa 14:00 – 15:00 Picnic y cierre de la jornada Espacio abierto de conversación, descanso y encuentro comunitario. Presencial

Duración total: 4 h 30 min

Coordinación: Museo Barda del Desierto

Participan: artistas, arquitectos/as invitados/as, comunidad local, universidades, colegios profesionales y público general.

Recomendaciones: calzado cómodo, sombrero, agua, dispositivos móviles con acceso al mapa digital del museo.

Lunes 10 de noviembre – Auditorio Universidad Nacional del Comahue (Neuquén Capital)

Jornadas de Arquitectura de Límites Difusos – Día 3: Reflexiones, redes y proyecciones

Descripción general

La jornada de cierre se orienta a la reflexión colectiva y la articulación institucional, reuniendo a arquitectos/as seleccionados/as de la convocatoria junto con representantes del Colegio de Arquitectos de Río Negro y Neuquén, y docentes e investigadores de las universidades participantes (UNCo, UFLO, UNRN e IUPA).

El encuentro busca construir una cartografía común entre los distintos enfoques que hoy redefinen el rol de la arquitectura frente a los desafíos socioambientales, tecnológicos y culturales de la región. Las presentaciones y debates retomarán los tres ejes que guiaron las jornadas —territorial, expandido y transdisciplinario—, proponiendo líneas de acción que continúen más allá del evento.

Cronograma tentativo

Hora Actividad Descripción Modalidad Duración 09:30 – 09:45 Recepción y apertura Bienvenida a cargo de representantes de la UNCo y del Museo Barda del Desierto. Presentación general de los/as participantes de la jornada. Presencial 15 min 09:45 – 10:45 Mesa 1 – Arquitecturas transdisciplinarias: arte, ciencia y pedagogía en diálogo Gabriela Alvarez – Universidad Nacional del Comahue Constanza Natalini y Germán Curi – Universidad de Flores (UFLO) – «El Paisaje Secreto: Taller Audiovisual»José Basualdo – Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) – Fiske Menuco, entre los paisajes del sacrificio y la post producción Presencial 60 min 10:45 – 11:00 Pausa café — — 15 min 11:00 – 11:40 Mesa 2 – Arquitecturas territoriales y tramas institucionales Florencia Hermida – Colegio de Arquitectos de Río NegroPaula Polich y Natalia Toscano – Colegio de Arquitectos de Neuquén Presencial 40 min 12:00 – 13:00 Mesa 3 | Arquitecturas emergentes y prácticas experimentales. (Presentan proyectos seleccionados en la convocatoria abierta) Osvaldo Almendra – Ensayos para una arquitectura monstruosaCamilia Flores Salman, Hegen Luján, Piñeiro Rocío – La resiliencia del territorio y su tejido natural frente al accionar humanoMaira Kraser, César Sacks, Juan Isidori, Julia Isidori – Terrazas Pardas Presencial 60 min 13:00 – 13:15 Conversatorio final – Redes y proyecciones desde el borde Presentación de conclusiones, agradecimientos y cierre oficial. Presencial 15 min

Duración total: 3 h 40 min

Coordinación: Universidad Nacional del Comahue + Museo Barda del Desierto

Participan: arquitectos/as seleccionados/as, colegios profesionales, universidades, docentes e investigadores.