Feria del Libro de Roca: Matías Stiep presenta “El desierto en la boca”, historias de violencia y fantasmas del Alto Valle

Después de escribir sobre Malvinas, la Primera Guerra Mundial y Juan Lavalle, Matías Stiep decidió mirar hacia un territorio mucho más cercano: la Patagonia donde nació. El resultado fue El desierto en la boca, un libro de nueve cuentos que transcurren en una colonia imaginaria del norte de la región y que recuperan, desde la ficción, las marcas que dejó la violencia de la conquista.

El escritor cipoleño presentará su libro este domingo 4 de octubre a las 19, en la carpa Paola Kaufmann, durante la Feria Municipal del Libro de Roca.

Stiep nació en Cipolletti en 1981 y tiene una trayectoria vinculada a la narrativa histórica. En 2001 publicó «Estrellas Blancas», una novela breve sobre la guerra y la posguerra de Malvinas que en 2003 recibió el premio nacional Horacio Rega Molina. En 2010 el Fondo Editorial Rionegrino publicó» Yo el pájaro y el cielo», sobre el aviador alemán Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, durante la Primera Guerra Mundial. La novela había obtenido el primer premio de un concurso convocado por la Secretaría de Cultura de Río Negro.

En 2019 publicó «Lavalle o la cruel memoria», una novela de ficción histórica sobre Juan Lavalle. En 2021, además, integró la primera cohorte del Diplomado en Escritura Creativa de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Con «El desierto en la boca» el territorio cambia. Ya no se trata de reconstruir la vida de una figura histórica ni de trasladarse a otro escenario de guerra: Stiep imagina una colonia patagónica levantada sobre los restos de alguno de los fortines construidos durante la llamada Conquista del Desierto.

No es una ciudad concreta. Podría ser, en la ficción, el origen de cualquiera de tantas ciudades que después crecieron en Río Negro y Neuquén.

Por las páginas del libro aparecen policías que fueron soldados y que no consiguen desprenderse de la violencia como forma de vida; un sacerdote italiano desterrado que busca desesperadamente regresar a su tierra; bandidos rurales perseguidos por sus propios fantasmas; militares convertidos en terratenientes; peones que encuentran en la venganza una forma de responder a las humillaciones; y mujeres atravesadas por las distintas formas de sometimiento que impuso aquel orden social.

También está la historia de una joven mapuche esclavizada y asesinada por un invasor, cuya presencia regresa convertida en una figura legendaria, una suerte de versión patagónica de la Llorona. Y la de una “china” nacida en un fortín que atraviesa distintas violencias mientras busca a su padre. Entre los personajes aparece además un guitarrista neurodivergente, extraordinariamente talentoso, que terminará pagando con su propia sangre el precio de ser diferente.

En ese territorio imaginario, nadie ocupa un lugar completamente fijo. Los personajes son víctimas y victimarios, perseguidos y perseguidores, y cargan con una violencia que no termina de desaparecer.

Premios y reconocimientos

El libro obtuvo en 2024 el primer premio en Narrativa de la Convocatoria Anual del Fondo Editorial Rionegrino, con un jurado integrado por escritores patagónicos. Fue publicado por el FER en 2025 y presentado ese mismo año en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y en la Feria del Libro de Neuquén.

Durante ese año, además, El desierto en la boca fue declarado de interés por el Concejo Deliberante de Cipolletti y de interés cultural y educativo por la Legislatura de Río Negro.

El desierto en la boca se presenta el domingo 4 de octubre a las 19, en el marco de la Feria Municipal del Libro de General Roca.