Filba 2026: todo lo que hay que saber del festival que reúne a Emmanuel Carrère, Claire Keegan, Lucrecia Martel y más de 80 escritores

¿Dónde empieza un lugar propio? ¿En una casa, en un barrio, en una lengua, en el cuerpo? ¿Qué significa habitar una ciudad cuando las transformaciones urbanas expulsan a quienes la hicieron suya? ¿Y qué ocurre cuando la naturaleza reaparece en los lugares de los que parecía haber sido expulsada? Esas preguntas están en el centro de Hábitat, el eje de la 18° edición del Festival Internacional de Literatura (Filba), que se realizará del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2026 en distintos espacios de Buenos Aires. Durante cinco días, escritores, artistas, músicos y lectores se encontrarán para pensar el territorio no como un escenario estático sino como algo que se transforma, se disputa y también se imagina.

La programación reúne a una importante delegación internacional y a decenas de autores argentinos. Entre los invitados extranjeros estarán Emmanuel Carrère, Claire Keegan, Marie Vingtras, Veronica Stigger, Joca Reiners Terron, Uxue Alberdi, Lalo Barrubia, Mafe Moscoso, Sebastiano Mauri, Lucía Lijtmaer, Isa Calderón y Mayte Gómez Molina, entre otros.

Claire Keegan, la escritora irlandesa (Foto: Philippe Matsass, gentileza Filba)

El festival propone mirar el hábitat desde distintos ángulos: el barrio y sus memorias, las formas de pertenencia, los desplazamientos, la relación entre cuerpo y espacio, las lenguas y los territorios, pero también la naturaleza que vuelve a abrirse paso en medio de las ciudades.

Una de las invitaciones más interesantes aparece justamente en esa frontera entre lo urbano y lo natural. Habrá caminatas sonoras, lecturas en el Jardín Botánico, experiencias en la Reserva Ecológica y actividades alrededor de las llamadas “malezas literarias”: obras que irrumpen en un territorio ordenado, lo alteran y modifican sus reglas.

Carrère, Keegan y grandes conversaciones

Uno de los nombres centrales de esta edición será Emmanuel Carrère, considerado uno de los grandes referentes contemporáneos de la literatura de no ficción. El viernes 2, en la Facultad de Derecho de la UBA, conversará con Leila Guerriero sobre su trayectoria, sus búsquedas formales y esa particular manera de convertir la experiencia propia y ajena en materia literaria.

El sábado 3, además, Carrère ofrecerá Carrère cronista, una actividad en la que contará el detrás de escena de su último libro, Koljós, y responderá preguntas del público antes de firmar ejemplares.

Otra de las grandes invitadas será Claire Keegan, una de las voces más reconocidas de la literatura irlandesa contemporánea. El viernes 2 realizará una lectura de algunos de sus cuentos y conversará con el público. Al día siguiente mantendrá una entrevista con Jorge Fondebrider en la Facultad de Derecho.

Keegan es conocida por una narrativa breve y precisa, capaz de concentrar en pocas páginas una enorme intensidad emocional. Sus novelas cortas Tres luces —llevada al cine como The Quiet Girl— y Pequeñas cosas como estas la convirtieron además en una de las autoras contemporáneas más leídas y traducidas.

También estará Marie Vingtras, autora francesa de Ventisca y Las almas feroces. Participará junto a Claudia Piñeiro en una conversación sobre los mecanismos de la trama: cómo se construye la tensión narrativa, qué lugar ocupa la acción y de qué recursos se vale una novela para mantener al lector atrapado.

Camila Sosa Villada, Lucrecia Martel y las voces argentinas

La literatura argentina tendrá una presencia amplia. Camila Sosa Villada participará de una lectura inédita en las salas del Malba, donde adelantará pasajes de su próximo libro, y el sábado tendrá una conversación en primera persona sobre sus procesos creativos, sus búsquedas estéticas y sus procedimientos narrativos.

También habrá un encuentro con Lucrecia Martel, una de las directoras más singulares del cine contemporáneo. El domingo 4 conversará con Mercedes Halfon a partir de su trayectoria y de las relaciones entre invención, lenguaje, territorio y memoria, en diálogo con su reciente libro Un destino común.

La programación incluye además a Claudia Piñeiro, Leila Guerriero, Guillermo Martínez, Inés Garland, Cecilia Pavón, Tamara Tenenbaum, Mercedes Halfon, Alejandra Kamiya, Ricardo Romero, Luis Sagasti, Silvana Vogt, Valeria Tentoni, Martín Rejtman, Pablo Katchadjian, entre muchos otros.

Y hay propuestas que se alejan deliberadamente del formato clásico de la charla literaria. Una de ellas es Pochi-Pochi, un ejercicio biodramático e íntimo ideado por Vivi Tellas y Rita Pauls, que reunirá fotos de familia, relatos e invitados en una performance acompañada por feria y encuentros comunitarios.

Cuando la literatura sale a la calle

El concepto de hábitat también aparece en la programación como una invitación a desplazarse. El jueves 1, el taller Resonar y habitar, a cargo de Pablo Bas, propone explorar las relaciones entre sonido, cuerpo, espacio y movimiento, con una segunda jornada que incluirá una experiencia de escucha a ciegas en la Reserva Ecológica.

En el Malba, cinco escritores –Joca Reiners Terron, Luciana Mellado, Tomás Downey, Mayte Gómez Molina y Carlos Fontoura– recorrerán las salas del museo y leerán textos inspirados en obras de la exposición Aniversario.

El sábado, en el Jardín Botánico, una lectura performática reunirá a Veronica Stigger, Victoria Cóccaro, Mercedes Halfon, Pablo Katchadjian y Paula Peyseré alrededor de Krakatoa, una novela en la que la naturaleza deja de ocupar un lugar secundario y se convierte en la principal fuerza narrativa.

Veronica Stigger (Gentileza Filba)

Stigger, escritora, crítica de arte y curadora brasileña, es autora de una obra que cruza literatura y artes visuales. Sus libros recibieron, entre otros reconocimientos, el Premio São Paulo y el Prêmio Açorianos.

La naturaleza vuelve a aparecer en Cruce epistolar. En lugar del abandono, donde Mafe Moscoso y Virginia Higa compartirán fragmentos de las cartas que intercambiaron antes del festival. Cada una eligió un lugar abandonado de la ciudad donde vive: espacios destinados a proyectos que nunca llegaron a concretarse y que, con el paso del tiempo, fueron recuperados por las plantas.

La escritora y antropóloga ecuatoriana Mafe Moscoso trabaja precisamente en la intersección entre escritura, etnografía y arte. Vive en Barcelona y su producción se mueve entre distintos formatos, con una mirada experimental sobre memoria, migración, territorio y lenguaje.

De la escritura a la noche

El Filba también conserva una de sus marcas más atractivas: la posibilidad de encontrarse con la literatura fuera del horario y el formato habitual.

Habrá una Jam de escritura en Gloria Gráfica, coordinada por Haidu Kowski, en la que autores y público podrán participar de una experiencia de creación en vivo. En el mismo espacio, Elisa Carricajo propone Una pregunta, una carta, una lectura, una experiencia alrededor de su libro Esto también es Tarot.

El viernes por la noche será el turno de Noche de poesía, con lecturas y música, mientras que el sábado Leemos y bailamos combinará libros, conversaciones, lecturas, feria y concierto en La Paz Arriba, con la participación de Lalo Barrubia, Lucía Lijtmaer, Tamara Tenenbaum y Loli Molina.

Entre los invitados españoles estará justamente Lucía Lijtmaer, escritora, crítica cultural y codirectora, junto a Isa Calderón, del podcast Deforme Semanal, ganador de dos Premios Ondas. Ambas serán protagonistas del cierre del festival, el domingo 4, con una grabación en vivo del programa.

Las españolas Lucía Lijtmaer, escritora, crítica cultural, e Isa Calderón, del podcast Deforme Semanal, ganador de dos Premios Ondas.

También habrá espacio para pensar el humor como una forma de leer el presente. Calderón y Malena Pichot conversarán sobre la risa, el lenguaje y el arte como posibles herramientas para interpretar un mundo atravesado por discursos de odio y conflictos.

Una literatura que cambia de territorio

Entre los invitados internacionales también estará Uxue Alberdi, escritora y bertsolari vasca, autora de narrativa, ensayo, crónica y literatura infantil; Joca Reiners Terron, uno de los nombres destacados de la literatura brasileña contemporánea; Lalo Barrubia, escritora y performer uruguaya radicada en Malmö; y Mayte Gómez Molina, poeta, narradora y artista de nuevos medios, cuya obra expande la literatura hacia el cine, el 3D y la realidad virtual.

El italiano Sebastiano Mauri, artista visual, escritor y director de cine, ofrecerá además el taller Arquitectura personal, en el que trabajará con material autobiográfico para transformarlo en narrativa. Mauri, que ha vivido entre Milán, Nueva York y Buenos Aires, publicó recientemente La Nueva Tierra, una novela autobiográfica sobre su experiencia con la ayahuasca y sus consecuencias sobre la identidad.

Así, durante cinco días, Filba propone algo más amplio que una sucesión de presentaciones de libros. Hay talleres para escribir, lecturas para escuchar, recorridos para mirar de otro modo, conversaciones para discutir y fiestas para encontrarse. Una programación que toma una palabra aparentemente sencilla —habitar— y la convierte en una pregunta literaria: qué hacemos con los lugares que nos tocan, qué hacemos de ellos y qué hacen ellos de nosotros.

Filba 2026 se realizará del 30 de septiembre al 4 de octubre en Malba, Facultad de Derecho de la UBA, Casa Victoria Ocampo, La Paz Arriba, Las Deudas, Gloria Gráfica, Azotea y el Jardín Botánico Carlos Thays. Casi todas las actividades son gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa o tienen cupos limitados.

La programación completa y las inscripciones pueden consultarse en filba.org.ar.