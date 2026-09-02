El riesgo país perforó los 500 puntos y los bonos suben tras las señales de Caputo ante el FMI y EE. UU.

El mercado financiero argentino anotó este miércoles una señal de alivio técnico: tras once ruedas consecutivas de presión cambiante, el riesgo país perforó la barrera psicológica de los 500 puntos básicos y tocó los 499 en el intradiario, con un retroceso del 0,40%. Se trata de un nivel que el índice elaborado por JP Morgan no tanteaba desde el pasado 17 de agosto, cuando cerró en 489 unidades antes de iniciar un sendero alcista que lo llevó a tocar un pico de 532 puntos el 20 de agosto.

La mejora en las cotizaciones se dio en sincronía con el avance de las acciones locales y los títulos en el exterior, en una plaza cambiaria que mantiene la calma en las cotizaciones financieras y el tipo de cambio oficial.

Riesgo país Argentina · EMBI+ (puntos básicos) — — Anterior 501 Apertura 501 Máximo 501 Mínimo 499 1M 3M 6M YTD 1A Serie de cierres diarios del riesgo país de Argentina. Fuente: Rava Bursátil

Bonos en terreno positivo y acciones al alza en Wall Street

El retroceso del riesgo país estuvo apuntalado por el comportamiento de los títulos soberanos en dólares. En la plaza local, las subas fueron lideradas por el AL35D (+0,5% a US$76,31), el AL30D (+0,2% a US$55,74), el AE38D (+0,1% a US$78,60) y el GD30D (+0,1% a US$58,01). Solo mostraron tomas de ganancias marginales el AL29D (-0,3%) y el GD35D (-0,2%).

En el segmento bursátil, el índice S&P Merval trepó 0,3% hasta los 3.058.045 puntos, lo que representa una valuación de US$1.917,15 al medirse en moneda dura. En Wall Street, los certificados ADR argentinos mostraron mayoría de números verdes, traccionados por los sectores de telecomunicaciones, industria y bancos:

Telecom Argentina (TEO): +1,4% (US$13,28)

+1,4% (US$13,28) Ternium (TX): +1,9% (US$56,74)

+1,9% (US$56,74) Grupo Financiero Galicia (GGAL): +0,5% (US$44,52)

+0,5% (US$44,52) Banco Macro (BMA) y BBVA (BBAR): avanzaron 0,3% y 0,4% respectivamente.

Por el lado de las divisas, los dólares financieros continuaron contenidos: el dólar MEP cedió 0,2% hasta los $1.530,04, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) operó en torno a los $1.595,10. En el mercado mayorista la divisa cotizó a $1.513,00, con un dólar oficial minorista en $1.535,00.

Los motores del quiebre: qué empujó la compresión del riesgo

El retroceso definitivo por debajo de los 500 puntos no respondió a un hecho aislado, sino a la convergencia de cuatro motores que terminaron de despejar la incertidumbre en las mesas de dinero:

Despeje de vencimientos: La confirmación de los pagos y el giro de divisas para cubrir los vencimientos de deuda en dólares eliminó el riesgo de impago en el corto plazo.





La confirmación de los pagos y el giro de divisas para cubrir los vencimientos de deuda en dólares eliminó el riesgo de impago en el corto plazo. Consolidación fiscal: La ratificación del superávit financiero mensual neutralizó la expectativa de emisión monetaria para financiar al Tesoro.





La ratificación del superávit financiero mensual neutralizó la expectativa de emisión monetaria para financiar al Tesoro. Acumulación de reservas y liquidez: El saldo comprador del Banco Central en el mercado cambiario y el flujo de depósitos en dólares sostienen la demanda sobre los títulos públicos.





El saldo comprador del Banco Central en el mercado cambiario y el flujo de depósitos en dólares sostienen la demanda sobre los títulos públicos. Calma cambiaria: Con una brecha planchada entre los dólares financieros (MEP y CCL) y el oficial, los inversores institucionales mantuvieron sus posiciones en moneda dura ante la menor expectativa de un salto cambiario disruptivo.

Qué significa perforar los 500 puntos: la llave al crédito internacional

Más allá del impacto psicológico del número, la ruptura de los 500 puntos básicos marca un punto de inflexión operativo. Con los bonos del Tesoro de Estados Unidos rindiendo en torno al 4,2% anual, un diferencial de 499 puntos ubica el costo teórico de endeudamiento soberano de la Argentina en un dígito (cerca del 9%).

En los despachos oficiales y en el mercado coinciden en que este nivel abre la ventana para que el país regrese al mercado voluntario de crédito internacional para refinanciar amortizaciones de capital sin drenar reservas, al tiempo que abarata de forma directa el costo de financiamiento corporativo para las empresas que emiten obligaciones negociables.

El respaldo de Washington y el FMI: el marco político del rally

El optimismo en las pantallas bursátiles coincidió con el balance político y económico que el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó tras su participación en la cumbre del G20. En diálogo con La Nación, el funcionario remarcó que ni la administración de Donald Trump ni las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen reparos sobre la marcha del programa argentino.

"Realmente ellos no tienen ninguna preocupación. En Estados Unidos son mucho más optimistas, desde el Tesoro y el Fondo", aseguró Caputo, tras reunirse a solas con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y mantener encuentros con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

El titular del Palacio de Hacienda ratificó que el Gobierno cumplirá «cómodamente y sin problemas» las metas fiscales comprometidas con el organismo multilateral, descartando que el conflicto en Medio Oriente o el contexto de tasas elevadas en el mundo compliquen la dinámica local. Para los operadores de la City, la combinación de superávit fiscal sostenido, compras de reservas y alineamiento geopolítico con la Casa Blanca continúa actuando como el principal dique de contención frente a la volatilidad global.